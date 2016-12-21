Entre Correr y Vivir: Capítulo 37 | TV Azteca

Guillermo y Milton se encuentran en el hospital, esperando resultados de Ximena. Más tarde, el médico les informa que todo se trató de una intoxicación por cocaína.

Más unidas que nunca, Caro y Lulú comentan la situación familiar, Caro enfatiza que Lalito quería que todos fueran a la carrera de Rodrigo. Eva intenta hablar con Rodrigo, pero éste la rechaza.

Lupita prepara sus maletas, está a punto de irse, el Diesel le da dinero para que monte un negocio. Ximena vuelve a casa y se encuentra con que Guillermo sacó sus cosas.

Mateo y Rodrigo se preparan para correr solos. El nuevo equipo arma el auto en tiempo record, consolidan una nueva escudería: “Eduardo Hernández”.

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