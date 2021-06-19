Escena de Thor y Loki en Thor 3: Ragnarok fue totalmente improvisada.

La tercera entrega sobre el Dios del Trueno "Thor 3: Ragnarok", muestra a Thor obligado a enfrentarse a su recien liberada hermana Hela y su travesía al escapar del planeta alienígena de Sakaar.

A diferencia de su antecesora "Thor 2: Un mundo oscuro" o incluso de la cinta de 2011 con la que se presentó al superhéroe, Ragnarok obtuvo comentarios bastante positivos de la crítica y del público por sus actuaciones, humor, secuencias de acción y por supuesto la dirección de Taika Waititi.

Y es precisamente el toque cómico de esta película lo que la ha convertido en una de las favoritas del Universo Cinematográfico Marvel, en especial por las escenas de los hermanos Thor y Loki.

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Ahora que el malvado Loki vuelve a estar bajo los reflectores por su serie, el mismo Tom Hiddleston habló de los momentos más icónicos de su personaje en el UCM y al llegar a la secuencia "Get Help" de Ragnarok, el actor reveló cómo fue el proceso de improvisación entre él, Hemsworth y Waititi para dicha escena.

"Todo surgió de la brillante e inventiva imaginación de Taika Waititi. Taika llegó por la mañana y dijo: 'Sería muy divertido si entraras en la habitación y fingieras que es un juego que solías jugar de niños'. Fue algo completamente improvisado. Te da una idea de cómo funciona Taika".

A casi 4 años del estreno de "Thor 3: Ragnarok" no debería sorprendernos mucho que esta secuencia fuera improvisada, pero sin duda es interesante saber cómo se dio.

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En el pasado, el mismo Waititi ha declarado que aproximadamente el 80% de los diálogos de la cinta fueron improvisados por el elenco y el equipo, e incluso en varias entrevistas todos expresaron que esto creo una gran atmósfera de colaboración en el set.

No te puedes perder "Thor 3: Ragnarok" este domingo por la señal de Azteca 7.