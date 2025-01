¡Bruno Mars se inspiró en un anime para componer Die With a Smile!

Bruno Mars junto con la actriz y cantante Lady Gaga recientemente han dado de qué hablar con el lanzamiento de su nuevo sencillo Die With a Smile, a pesar del éxito que tiene la hermosa y romántica canción, muy pocas personas saben que el cantautor Bruno Mars la escribió gracias a la inspiración de un anime.

Shingeki no Kyojin la inspiración de Bruno Mars

Después del lanzamiento de Die With a Smile comenzó a circular en redes sociales que Bruno Mars habría escrito la canción al terminar de ver Shingeki no Kyojin (Ataque de los Titanes), teoría que es fuertemente sustentada con el significado de la canción y la historia de amor que encierra este anime .

Die With a Smile nos habla de un hombre que despierta de un sueño donde por alguna razón el mundo no permitía que estuvieran juntos, por lo que al despertar el enamorado le promete a su amada pasar cada noche como si fuera la última, situación que hace perfecta relación a la historia de amor entre Mikasa Akerman y Eren Jaeger, los cuales durante todo el desarrollo del anime se muestran devoción y amor, pero tristemente la situación los llevan a nunca poder estar juntos.

La historia de amor de Eren Jaeger y Mikasa Akerman

Eren y Mikasa se conocen desde la niñez, aunque al principio todo comenzó por un instinto de protección de ambos, el amor con el tiempo se fue desarrollando, pero Eren sabía que no podría decirle la verdad de su amor a Mikasa, ya que él tendría que ponerle fin a la guerra entre los ciudadanos de Marley y Paradis.

Es aquí donde encontramos la relación con la canción de Bruno Mars, ya que la canción comienza la canción con “I just woke up from a dream”, si recordamos el inicio de SNK es Mikasa despertando a Eren de un profundo sueño, donde Eren justamente vio morir a todos los que amaba incluso viendo su triste final en manos de su amada.

Las siguientes estrofas describen perfectamente el sentimiento de Eren cuando despertó: “Where you and i had to say goodbye” “And i don´t know what it all means”, las demás estrofas de la canción se pueden interpretar como Eren prometiendo a Mikasa que la amara cada noche como si fuera la última.

Sin duda, la historia de Shingueki no kyojin tiene un contraste muy oscuro, pero Bruno Mars supo resaltar la historia de amor de nuestros protagonistas y crear una canción que sin duda llegó a los corazones de más de una persona.