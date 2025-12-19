“Así nomás quedó", a 8 años de la muerte de El Pirata de Culiacán, una de la figuras del internet ¿Cómo fue que se hizo famoso?

Un día como hoy pero del 2017 partió uno de los creadores de contenido más emblemáticos de los últimos años, y es que a 8 años ya de su trágica muerte, El Pirata de Culiacán sigue vigente (quizá más que nunca) dentro de la cultura del internet mexicano.

Juan Luis Lagunas Rosales, cual era su verdadero nombre, fue un influencer mexicano quien se volvió viral en internet por sus videos mostrando excesos de alcohol, lujo, fiestas, mujeres, armas y una vida muy extravagante, lo que le dio mucha fama entre el 2015 y el 2017.

¿Cómo se hizo viral El Pirata de Culiacán?

De acuerdo con algunos relatos, señalan que “El Piratita” se dedicaba a lavar autos en Villa Juárez, en Sinaloa, de donde era originario y que su vida estuvo marcada por el abandono de sus padres, siendo su abuela quien cuidaba de él.

Un día de la nada, apareció un video de un joven adolescente bebiendo whiskey de una manera sin precaución (aún cuando era menor de edad), y momentos después se le pudo ver luchando por mantenerse de pie y después cayendo por los excesos de la bebida, donde si bien, fue un momento vergonzoso, también marcó su inicio dentro de “El Museo del Internet”.

Poco a poco su aparición en redes fue más constante, donde se le veía haciendo todo tipo de “locuras” con el fin de impactar en redes, como bailar, beber grandes cantidades de alcohol, consumir estupefacientes, lo que marcaría su destino.

¿Cómo murió El Pirata de Culiacán?

El Pirata de Culiacán habría tenido al menos 17 años cuando la noche del 18 de diciembre de 2017 fue víctima de una ataque armado en Zapopan Jalisco, poniendo fin así a una personalidad que rápidamente se incrustó en la cultura de memes mexicanos y latinos, siendo que hoy en día ha recobrado popularidad.

A casi una década de su primera aparición en redes, la cultura del internet mexicano lo ha adoptado como una de las figuras más representativas, donde han destacado los momentos de humor de Juan Luis, así como algunas de sus frases.

