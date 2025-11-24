¿Quién es el Maestro Shifu? Conoce sobre el influencer que convocó una rodada este domingo previo al Flow Fest

En las últimas horas se ha hecho viral Adriano Zendejas, quien es mejor conocido como “Maestro Shifu”, un influencer de 29 años quien cuenta con millones de seguidores en su cuenta de Instagram, TikTok y YouTube y que en los últimos meses se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más seguidos.

La incursión de Maestro Shifu dentro de los medios llegó a temprana edad, pues ha tenido algunos roles discretos en alguna novelas desde que era niño y también ha incursionado en la música, aunque en realidad, donde más se ha posicionado es en las redes sociales, un ejemplo de ello fue el evento que tuvo con el cantante de música urbana conocido como El Bogueto.

¿Qué pasó en el evento de Maestro Shifu?

Maestro Shifu y “El Bo” planearon regalar algunas gorras de un “drop” de moda nuevo y de ahí hacer una “rodada” en moto en dirección al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se realizaba el Flow Fest 2025, pero antes de que esta convivencia iniciara, todo se descontroló y generó caos en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México.

Ante este caos se habla de que incluso cinco personas resultaron atropelladas en esta reunión en el Monumento a la Revolución, además de destrozos y afectaciones a las personas comerciantes de la zona, aunque de momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

¿Qué pasó con Maestro Shifu y Bogueto tras este incidente en la rodada?

Ambas figuras formaron parte del show de J Balvin en el Coca Cola Flow Fest, como parte de sus invitados y siguieron con el furor de toda la gente y del día, aunque las cosas no hayan resultado de manera pacífica.

Por otro lado, El Bogueto a pesar de no haber formado parte del cartel del Flow Fest, fue uno de los artistas mexicano que más actividad tuvo pues se le vio en varias ocasiones compartiendo escenario principal junto a J Balvin y Wisin.