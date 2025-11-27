El mensaje de Millie Bobby Brown que CONMUEVE a los fans de Stranger Things antes del estreno de la última temporada

Tras años de espera, este 26 de noviembre finalmente llega la primera parte de la última temporada de Stranger Things. A través de esta, los fanáticos podrán conocer el desenlace de la pandilla de Hawkins, cuya historia comenzó hace casi una década, con la desaparición de un pequeño Will Byers (Noah Schnapp) y la llegada de una desconocida Eleven (Millie Bobby Brown). A medida que el momento llega, los protagonistas de la serie han comenzado a despedirse de sus personajes. Tal es el caso de Brown, quien compartió un emotivo mensaje vía Instagram.

La joven de 21 años, que tenía tan sólo 12 cuando fue elegida para interpretar al personaje más importante de la serie, se tomó un momento para agradecer a los hermanos Duffer por darle una historia tan “importante” y “significativa” a Eleven, además de compartir un emotivo throwback que hará llorar a más de un fan.

“Este programa me ha dado muchísimo. Pero lo más importante, la historia más significativa que contar, la de El”, se lee en la publicación. “Gracias a los Duffer por arriesgarse con todo lo que no debieron haber querido: una chica británica, con una familia enorme, mucha energía, un punto de vista firme, pero un corazón que trabajaría incansablemente por el personaje que construyeron. Disfruten el volumen 1. Nos vemos en el 'lado correcto'”, finaliza Brown, haciendo referencia al “Upside Down”.

A escasas horas de su publicación, el post cuenta con casi dos millones de likes y miles de comentarios, aplaudiendo el impecable trabajo de la actriz a lo largo de casi una década.

¿Qué pasará con Eleven en la última temporada de Stranger Things?

Para esta quinta temporada, el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado su búsqueda para encontrar a Eleven, a medida que las grietas en Hawkins, hacia el Upside Down, se vuelven más pronunciadas y Vecna continúa desaparecido. En este sentido, el papel de Eleven es de crucial importancia, dado que ella es la única capaz de destruir a Vecna.

Bajo esta línea, los fans aseguran que Eleven tiene dos destinos: vivir como heroína o morir como tal, por lo que su mensaje de despedida podría tomar aún más sentido.

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5?

La quinta temporada de Stranger Things estará disponible en streaming a partir de las 7:00 p.m. (CDMX) de este miércoles, 26 de noviembre. Cabe mencionar que sólo se liberarán cuatro episodios como parte del volumen 1, mientras que el dos constará de tres capítulos y llegará hasta Navidad. El último episodio se estrenará en la víspera de año nuevo.