Con el furor que han causado los Power Rangers por su colaboración con el videojuego de “Fornite”, le preguntamos a la IA sobre la mejor versión del programa y esto nos dijo

“Go go Power Rangers...” Seguramente en algún punto de tu vida viste alguna serie del famoso programa de los Power Rangers, un grupo de “patrulleros” de colores que se dedican a luchar contra las diversas fuerzas del mal.

Este programa que llegó en los 90’s a América de la mano de Toei Animation fue uno de los más populares de las últimas tres décadas, por lo que sus fans jóvenes (en realidad ya no somos tan jóvenes), se han emocionado (sentimos nostalgia) con su colaboración con Fornite.

Todos queríamos usar sus trajes y pilotar un Megazord, pues las batallas llenas de acción y chispas nos emocionaban como pocas cosas, y aunque bien, cada generación ha tenido a sus favoritos, la Inteligencia Artificial ha hecho su propio top de las mejores versiones de estos de las 30 diferentes que han habido.

¿Cuáles son los mejores Power Rangers según la IA?

Mighty Morphin Power Rangers (1993–1996)

Esta es la serie original y fue la expansión de esta franquicia en América. Es recordada con mucho cariño por las generaciones que nacieron en los 80’s, pues sus efectos especiales e historias sencillas atraparon al público.

Power Rangers in Space (1998)

Esta versión fue muy destacada por la narrativa y desarrollo de personajes, yendo más allá de la trama predecible y repetitiva que habían tomado en el pasado.

Power Rangers Time Force (2001)

El público la recuerda como una de las series mejor escritas y emocionalmente intensas. Expenda la trama a temas como el amor, destino y sacrificio, la dualidad entre la Ranger líder y el villano Ransik fue algo que los fans amamos.

Power Rangers Dino Thunder (2004)

La trama de una generación joven e inexperta fue reavivada con el regreso del Ranger Verde quien ahora es mentor del nuevo grupo de héroes, de esta versión se destaca el balance entre humor, acción y drama.

Power Rangers SPD (2005)

Su ambientación en una época futurística, llegan a nuevos temas como la justicia espacial, sociales y de liderazgo, algo que renovó el concepto, dando un desarrollo de historia bien recibido.

Power Rangers RPM (2009)

Es recordada como la temporada más oscura y madura al estar ambientada en un mundo post-apocalíptico. Aún con los temas profundos y visión del fin del mundo, retoma el humor para el público infantil de gran manera.

Power Rangers Dino Charge (2015–2016)

Podemos decir que revivió la franquicia con una historia fresca y muchos Rangers tras años de ir a la deriva, resultando en un proyecto atractivo para las nuevas generaciones.

¿Cuál fue tu generación favorita?

Rojo, Amarillo, Azul, Verde, Rosa Blanco, Negro... ¿Qué Ranger eras tú?