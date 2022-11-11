Estas son las reglas de Jason Momoa para trabajar en una película.

Todos hemos caído bajo el encanto de Jason Momoa, tanto si lo conocemos desde sus inicios en la industria como si apenas lo empezamos a ubicar cuando interpretó a Aquaman, de una forma u otra Momoa ha podido cautivar a millones de audiencias.

Pero es que Jason no sólo se caracteriza por actuar bien y tener un físico que ha roto miles de audiencias, pues también es actor de voz, escritor, productor y ¡director!, tal y como lo estás leyendo, Joseph Jason Namakaeha Momoa, que es su nombre completo, es una persona llena de talentos y sorpresas.

Nacido el 1 de agosto de 1979, en Hawái, debutó en 1999 en una serie de salvavidas a la que pudo entrar con una mentira piadosa: al cast llegó asegurando que tenía experiencia en modelaje, mentira que le funcionó con la producción y terminó participando en esta serie por dos temporadas, de ahí en adelante su viaje fue cuesta arriba para seguir triunfando y acumulando reconocimiento en Hollywood y fuera de.

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Más allá de sus películas Jason Momoa se ha viralizado durante distintos momentos de su vida, entre ellos cuando salió con la famosa actriz mexicana Eiza González, que fueron captados desde California hasta Londres en diversas citas románticas que hacían que los paparazzis se volvieran locos con la cantidad de fotografías que pudieron sacar.

Como bien hemos visto, conocemos muchas facetas distintas de este conocido actor, sin embargo, una de las más importantes suceden detrás de cámaras y es algo que pocas veces podemos apreciar, pero Jason Momoa tiene reglas estrictas para poder aceptar el rol dentro de alguna película, pero la más importante es que ¡no trabaja con animales!

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Hace poco tiempo Jason Momoa, a través de su cuenta de instagram, subió un video con su nueva mascota: un cerdito bebé, en dicho video dice que no sabe si ponerle "Lau Lau" o "Manapua", que significan dos comidas de su natal Hawái en donde el ingrediente principal es el cerdo.

Y te preguntarás: ¿por qué no trabaja con animales si le gustan tanto? ¡Pues justo por eso! Cada vez que tiene la oportunidad de trabajar con un animal sus ganas de llevárselo a su casa y adoptarlo como mascota suelen ganarle, sea la especie que sea.

Jason es un fiel activista de los animales y eso lo demuestra cada vez que sube alguna foto con sus mascotas, cuando se separó de su exesposa Lisa Bonet, allá del 2019, decidieron compartir la custodia de un burro, dos perros mitad lobos, una serpiente pitón y un perro.

Apuesto que con este nuevo dato Jason Momoa se habrá ganado más fans y a los que ya tenía entre sus enormes brazos sólo les dio la seguridad de haber elegido a la perfección a su ídolo, que no sólo sabe cómo actuar sino que también se caracteriza por cuidar y amar con todas sus fuerzas a los animales.

Así que este domingo 13 de noviembre no te pierdas a este increíble ser humano, interpretando a Aquaman en Liga de la Justicia, sólo por la transmisión de Azteca 7, el canal correcto.