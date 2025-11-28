¿Sydney Sweeney, al universo cinematográfico de DC? La imagen que la MUESTRA como Power Girl

No cabe duda que Sydney Sweeney es la estrella del momento. Desde su protagonismo en ‘Euphoria’, la actriz de 28 años ha aparecido en diversos largometrajes, al grado de convertirse en una de las estrellas más codiciadas del séptimo arte. En este sentido, se ha hecho viral una imagen en redes sociales que la muestran como Power Girl, la aclamada superheroína de DC Cómics, prima de Superman.

La imagen corresponde a un arte realizado por el usuario de X, @21xfour, en el que se muestra a Sweeney con su característica melena rubia, con un corte bob en capas y ondulado, de tal modo que tenga un mayor parecido al personaje. En el arte, la actriz también viste el emblemático traje de la superheroína, justo a su medida, demostrando por qué sería ideal para representar a este personaje en la gran pantalla.

2 1 C O N C E P T S :



Title: DCU Power Girl Concept



Power Girl:

Actor: Sydney Sweeney



"I'm not a woman you want to mess with"

•

This series is about crafting concepts from ideas, providing new perspectives, and sparking the imagination.



For deeper insight, please see the… pic.twitter.com/IcTzNcf0ll — 21XFOUR (@21xfour) November 4, 2025

Aunado a su increíble parecido con el personaje, Sweeney cuenta con experiencia previa en el mundo de los superhéroes, por lo que su integración al Universo Cinematográfico de DC podría caer como anillo al dedo, tanto para los estudios como para el fandom, especialmente ahora que el universo comienza a tomar forma.

¿Qué probabilidad hay de que Sydney Sweeney se una al DCU?

Si bien esto no es oficial, los fans han comenzado a ver esta teoría como algo muy posible, pues Sweeney es una estrella que, si bien ha alcanzado una fama considerable, su éxito aún se encuentra en ascenso, por lo que consolidarse como una superheroína podría llevar su carrera a otro nivel. Además, críticos de cine aseguran que la actriz está en la edad perfecta para incorporarse a un universo de superhéroes, pues se sabe que este tipo de papeles pueden extenderse hasta más de diez años debido a la gran variedad de tramas y subtramas.

Los próximos estrenos de Sydney Sweeney

Actualmente, Sweeney se prepara para el estreno de ‘The Housemaid’, un thriller psicológico en el que la joven dará vida a “Millie”, una mujer que consigue un trabajo como empleada doméstica en una familia adinerada. A medida que la historia avanza, Millie va descubriendo oscuros secretos de la familia. En esta cinta, la actriz comparte protagónico con Amanda Seyfried, quien recientemente reveló que le encantaría que fuera parte de una tercera parte de ‘Mamma Mia’.

Aunado a ‘The Housemaid’, Sweeney también tiene en fila el estreno de la tercera temporada de ‘Euphoria’, donde su papel tendrá un giro de 180° al convertirse en una creadora de contenido para adultos.