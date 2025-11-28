El soundtrack de esta película tiene a una de las bandas más FAMOSAS del k-pop, fue ACLAMADA por su estilo visual y podrás verla GRATIS este domingo por Azteca 7

Los Mitchell vs. Las Máquinas se ha convertido en una de las películas animadas más aclamadas, y no es coincidencia que Sony Pictures esté detrás de esta cinta que, además, fue nominada como Mejor Película Animada en los Oscars, (sí, la misma productora detrás de Spider-Man: Into the Spider-Verse). Y este fin de semana podrás disfrutarla COMPLETAMENTE GRATIS a través de nuestra señal de Azteca 7.

¿Cuál fue la banda de k-pop que tiene una canción en Los Mitchell vs. Las Máquinas?

BTS fue la banda de k-pop que tuvo una canción dentro de Los Mitchell vs. Las Máquinas, "Mic Drop" fue la rolita con la que se musicalizó el tráiler que anunciaba y nos daba apenas un pequeño vistazo de la historia y la animación que tendríamos en el largometraje.

Sin embargo la canción oficialmente no forma parte de la película tal cual, algo que en su momento decepcionó al ARMY, pues muchos de sus integrantes se lanzaron a ver la cinta creyendo que en algún momento tendrían Mic Drop en una secuencia.

¿Por qué Los Mitchell vs. Las Máquinas fue elogiada visualmente?

Los Mitchell vs. Las Máquinas utiliza DOS TIPOS de animación diferentes, una de ellas incorpora dibujos hechos A MANO, mientras que, a la vez, utiliza la tradicional animación digital, entregando una producción visual al nivel de lo que pudimos ver en las películas animadas de Miles Morales, también hechas por Sony Pictures.

¿Cuándo y a qué hora ver Los Mitchell vs. Las Máquinas en Azteca 7?

Los Mitchell vs. Las Máquinas estará GRATIS este domingo 30 de noviembre en punto de las 6:00 p.m., y si no tienes una televisión cerca puedes verla a través de nuestro sitio web.

¿De qué trata Los Mitchell vs. Las Máquinas?

En esta película nos encontramos a la familia Mitchell, específicamente en Katie, la hija mayor de la familia, una fanática del cine quien es incomprendida por su papá.

En un viaje familiar, hecho después de una disputa, la familia Mitchell se encontrará en medio de una batalla por la supervivencia humana contra robots diseñados con inteligencia artificial.