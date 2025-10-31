¿Te animas a un maratón? Estas son las películas, series y documentales que HBO MAX añadirá a su catálogo este noviembre del 2025

La plataforma de streaming de HBO Max se ha vuelto una de las más usadas por los fans de películas y series, pues su catálogo se mantiene actualizado constantemente y parte de ello son las sorpresas que este mes de noviembre nos han traído, donde podremos ver desde series originales, películas y documentales.

La plataforma ha informado sobre los contenidos que llegarán en los próximos días para que vayas planeando qué podrás ver e incluso maratonear próximamente, donde seguramente podrás pasar horas y horas de entretenimiento.

¿Qué películas, series y documentales llegarán a HBO Max este mes?

Como nos ha acostumbrado anteriormente, estos estreno llegarán de manera "escalonada" y a partir del primer día del mes podremos disfrutar de nuevo contenido dentro de la plataforma, en donde podremos ver clásicos de leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey o comedias de Bradley Cooper.



1 de noviembre - Loca Academia de Policía

3 de noviembre - I LOVE LA

6 de noviembre - MY AYRTON, BY ADRIANE GALISTEU

7 de noviembre - Expediente Vallecas

11 de noviembre - Interstellar

14 de noviembre - La Marquesa de Merteuil

15 de noviembre - ¿Qué pasó ayer? (I, II y III)

19 de noviembre - Te Acompaño en el Sentimiento

20 de noviembre - 20.000 especies de abejas

27 de noviembre - La Terminal / Atrápame si puedes

/ 29 de noviembre - Uno, Equis, Dos

30 de noviembre - Erin Brokovich

Con esta apuesta, HBO Max ha demostrado la gran variedad de contenido que maneja dentro de sus servicios, donde podemos ver desde dramas de ciencia ficción icónicos como lo es Interestellar o una historia de comedia fuerte y elocuente con la trilogía de ¿Qué Pasó Ayer?, llevándonos de polo a polo.

Aunque hay material para todos los gustos, pues esta nueva tanda de contenido añadido cuenta con grandes historias que probablemente te atraparán desde el primer minuto.