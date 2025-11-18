Ella es la actriz que interpreta a Moana en live action: nadie la conoce, pero es la indicada para el papel

El live action de Moana está a punto de zarpar con fuerza: Disney acaba de revelar el primer tráiler y, aunque el nombre de Catherine Lagaʻaia aún no suena en todos lados, esta joven de 18 años con raíces samoanas es la elegida para dar vida a la valiente princesa polinesia.

Originaria de Sídney, Australia, y con un debut cinematográfico que promete robarse el show junto a Dwayne Johnson como Maui, esta adolescente no es una cara conocida, pero su carisma, herencia cultural y frescura la convierten en la indicada perfecta para este rol icónico, que podrá ver el próximo año, cuando llegue a los cines el 10 de julio de 2026.

La emoción de Catherine Lagaʻaia cuando la eligieron para encarnar a Moana

A través de un comunicado de prensa, la actriz contó los motivos por los cuales este papel es tan especial para ella y su carrera. "Mi abuelo es de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu, en Samoa. Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar a Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a las niñas que se parecen a mí", expresó.

A su vez, dijo que la protagonista es uno de sus personajes favoritos de Disney y se sintió sumamente agradecida cuando los productores le acercaron esta propuesta, que ya está transformando su vida.

La familia de Catherine Lagaʻaia también está en la industria

Aunque recién tiene 18 años, la joven actriz ya formó parte de un proyecto de la plataforma Prime Video. Participó de tres episodios de la serie The Lost Flowers of Alice Hart, donde interpretó a “Young Candy”.

Por otra parte, su padre, Jay Lagaʻaia, también pertenece a la industria del entretenimiento. Puede verse en Star Wars: Episodio II, El ataque de los clones y Episodio III y La venganza de los Sith como el capitán Typho, además de actuar en programas como The Wiggles y Home and Away. Además, creó y protagonizó la serie infantil Jay’s Jungle.