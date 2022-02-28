Eugenio Derbez triunfa en los SAG 2022 por la película CODA: Señales del corazón.

Los Premios del Sindicato de Actores, mejor conocidos como SAG Awards, tuvieron lugar el pasado domingo 28 de febrero en el Barker Hangar en Santa Mónica, Estados Unidos.

Eugenio Derbez brilló en la mencionada entrega de galardones, pues se fue a casa con el premio de Mejor Elenco junto a sus compañeros de reparto Daniel Durant, Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Ferdia Walsh-Peelo y más.

"Esto valida el hecho de que nosotros, los actores sordos, podemos trabajar como cualquier otra persona. Esperamos más oportunidades para los actores sordos", reveló Marlee Matlin al momento de recibir su premio arriba del podio, pues ella dio vida a Jackie Rossi en CODA.

La película está dirigida por Sian Heder y es una adaptación en inglés de la película francesa de 2014 titulada La familia Bélier.

CODA retrata la vida de Ruby Rossi, una adolescente que enfrenta todo tipo de obstáculos junto a su familia sorda. A la par de llevar un sinfín de responsabilidades, la joven se da cuenta que tiene gran potencial para la música.

Bernardo Villalobos, profesor de la cinta interpretado por Eugenio Derbez, ayuda a Ruby a iniciarse en la escena musical y a participar en un concurso que cambia su vida.

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Eugenio Derbez reacciona tras ganar en los SAG Awards

Eugenio Derbez, quien asistió a los SAG Awards con su esposa Alessandra Rosaldo, compartió fotos y mensajes celebrando su reciente triunfo en la premiación.

“¡Gracias SAG Awards por este increíble honor! Este premio significa mucho porque proviene de nuestra comunidad de actores. Recibir esto junto a mis compañeros de reparto de CODA es una gran alegría. ¡Este es un momento que atesoraré por siempre!”, escribió el actor mexicano en su cuenta de Instagram.

Ana Martín, Juanpa Zurita, Jaime Camil, Aislinn Derbez, Erika Buenfil y hasta Diego Boneta felicitaron a Eugenio Derbez por triunfar en Hollywood.

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