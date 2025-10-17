Muere actor de “Dr. House” y esta fue la causa

Un querido actor que fue parte del elenco de “Dr. House”, falleció a sus 98 años, de acuerdo a lo que confirmó la familia al medio The Hollywood Reporter.

Se trata de Ed Williams, el veterano estadounidense que tuvo un gran desempeño en producciones como ‘The Naked Gun’ y ‘Dr. House’.

¿De qué falleció Ed Williams?

En relación al fallecimiento, la familia no ha compartido detalles sobre las causas. Las redes sociales se han inundado de mensajes que destacan que su legado perdurará en el cine cómico y las series de culto.

Además se hizo hincapié en el profesionalismo y por sus colaboraciones con íconos como Nielsen, por lo que dejó una huella en generaciones de espectadores.

¿Quién era Ed Williams?

Ed Williams, fue un actor estadounidense que comenzó su camino como profesor de radiodifusión y locución en el Los Ángeles City College, donde se jubiló para estudiar clases de interpretación. Luego se dedicó a la actuación.

Este actor dedicó más de cuatro décadas a su carrera en el cine y la televisión. Era un profesional muy versátil roles secundarios cómicos y dramáticos.

Ed Williams, ‘Police Squad!’ and ‘Naked Gun’ Actor, Dies at 98 https://t.co/1kj7dVukK0 — The Hollywood Reporter (@THR) October 16, 2025

Cabe destacar que se hizo muy conocido por interpretar a Ted Olson, el excéntrico experto forense, en la serie de televisión ‘Police Squad!’ junto a Leslie Nielsen, un personaje que repitió en la trilogía de películas ‘The Naked Gun’, contribuyendo al éxito paródico de la saga.

En cuanto al “Dr.House”, interpretó al personaje Anthony en el episodio de 2010 titulado “The Down Low”, un rol breve pero característico en la trama de diagnósticos complejos liderada por Hugh Laurie.

También tuvo participaciones en producciones como ‘Mac Gyver’, ‘Matlock’, ‘Father of the Bride’ y ‘The Bold and the Beautiful’, mostrando su habilidad para encarnar personajes memorables con un toque de humor absurdo.

Su última participación fue en series como The Loop en 2007, aunque continuó con apariciones esporádicas hasta 2023.

