Funciones GRATIS en la Cineteca Nacional; proyectarán Macario y más películas icónicas del cine mexicano: Fechas y horarios

Recientemente la Cineteca Nacional confirmó que proyectará la película de Macario y más joyas del cine mexciano de manera totalmente gratis en los próximos días y al igual que tú, no nos queremos perder por nada del mundo de estas funciones.

Esta muestra de cine nacional formará parte de “LAS INOLVIDABLES DE ESTUDIOS CHURUBUSCO”, una selección limitada que proyectará 11 películas realizadas en dicho lugar, mismas que serán proyectadas del 17 de octubre hasta el 11 de diciembre en la Cineteca.

¿Cuál será la cartelera de la Cineteca gratis?

La Cineteca Nacional proyectará en punto de las 07:00 p.m. las siguientes joyas del cine mexicano:



La Perla (1945), Dir. Emilio Fernández - Del 17 al 23 de octubre.

(1945), Dir. Emilio Fernández - Macario (1959), Dir. Roberto Gavaldón - Del 24, 26, 28 y 30 de octubre.

(1959), Dir. Roberto Gavaldón - El Esqueleto de la Señora Morales (1959), Dir. Rogelio A. González - Del 25, 27 y 29 de octubre.

(1959), Dir. Rogelio A. González - Mecánica Nacional (1971), Dir. Luis Alcoriza - Los días 31 de octubre y el 2, 4, y 6 de noviembre.

(1971), Dir. Luis Alcoriza - El Castillo de la Pureza (1972) Dir. Arturo Ripstein - Los días 1, 3, y 5 de noviembre.

(1972) Dir. Arturo Ripstein - Cadena Perpetua (1978), Dir. Arturo Ripstein - Del 07 al 13 de noviembre.

(1978), Dir. Arturo Ripstein - Sólo con tu pareja (1990), Dir. Alfonso Cuarón - Del 14 al 20 de noviembre.

(1990), Dir. Alfonso Cuarón - Temporada de patos (2004), Dir. Fernando Eimbcke - Del 21 al 27 de noviembre.

(2004), Dir. Fernando Eimbcke - Arráncame la vida (2007), Dir. Roberto Schneider - Del 28 de noviembre al 04 de diciembre.

(2007), Dir. Roberto Schneider - Sueño en otro idioma (2017), Dir. Ernesto Contreras - Los días 5, 7, 9 y 11 de diciembre.

(2017), Dir. Ernesto Contreras - Nudo mixteco (2018), Dir. Ángeles Cruz - Los días 6, 8 y 10 de diciembre.

Este ciclo de películas está sujeto a cambios, mismos que se comunicarán a través de las redes sociales de la Cineteca Nacional, así que no te pierdas la oportunidad de ver este increíble ciclo de películas mexicanas de culto.

¿Cómo llegar a la Cineteca Nacional?

La Cineteca Nacional se encuentra sobre la Avenida México-Coyoacán, en el No. 389, de la Colonia Xoco, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Llegar en Metro: La estación del Metro más cercana es Coyoacán, de la Línea 3 (color olivo).

Llegar en RTP: Deberás tomar la ruta Circuito Bicentenario y bajar sobre la calle de Mayorazgo.