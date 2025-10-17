Muere la actriz Samantha Eggar, estrella de Doctor Dolittle y The Collector, a los 86 años

El mundo del cine está de luto. Se confirmó que la actriz inglesa Samantha Eggar, reconocida por su elegancia, talento y versatilidad, falleció el miércoles en Los Ángeles a los 86 años, tras sufrir una larga enfermedad. Su hija, la también actriz Jenna Stern, compartió la triste noticia a través de redes sociales, donde expresó su amor y gratitud:

“Mi mamá falleció el miércoles por la noche, tranquila y en paz, rodeada de su familia. Estuve a su lado, tomándola de la mano, diciéndole cuánto la amábamos. Fue hermoso. Un privilegio”, escribió Stern en Instagram.

Adiós a Samantha Eggar, una leyenda del cine británico

Samantha Eggar alcanzó la fama internacional gracias a su papel en el thriller psicológico The Collector (1965), dirigido por William Wyler, donde interpretó a una joven secuestrada por el personaje de Terence Stamp.

Su actuación le valió una nominación al Premio Oscar y el Globo de Oro a Mejor Actriz, además del premio en el Festival de Cannes, consolidando su lugar entre las grandes intérpretes de su generación.

Un año después, Eggar protagonizó junto a Cary Grant la comedia romántica Walk, Don’t Run (1966), su última película antes del retiro del legendario actor. Poco después, brilló dando vida al personaje de Emma Fairfax, el interés amoroso del Dr. Dolittle en la superproducción musical Doctor Dolittle (1967), junto a Rex Harrison, cinta que reforzó su fama mundial.

Del romance al horror: una actriz versátil que no tenía miedo a los géneros

En los años 70, Eggar continuó destacando con roles complejos y arriesgados. Uno de sus papeles que se convertiría en uno de los más recordados llegó en 1979, cuando colaboró con David Cronenberg en la icónica película de terror corporal The Brood, considerada una de las obras maestras del género. Su interpretación como una madre atormentada por fuerzas sobrenaturales sigue siendo una de las más impactantes y escalofriantes del cine de horror.

Una actriz que ha dejado un legado eterno

Nacida como Victoria Louise Samantha Marie Elizabeth Therese Eggar en Hampstead, Londres, la actriz estuvo casada con el también actor Tom Stern entre 1964 y 1971. Junto a él, tuvo a sus hijos Jenna Stern que también se convirtió en actriz, y Nicolas Stern, quien se convirtió en productor de cine.

