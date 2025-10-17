VIDEO: La inteligencia artificial reescribe Titanic: Jack y Rose sobreviven

Titanic es una de las películas más icónicas e impresionantes de la historia del cine, pero siempre ha tenido un fuerte debate entre los fans: ¿ambos cabían en la tabla? Pues gracias a la inteligencia artificial este final fue reescrito, y el resultado ya está cautivando a los usuarios de redes. En esta versión Jack y Rose se salvan, juntos viven en Nueva York y su amor culmina con una cachetada a Leonardo DiCaprio.

Aquí te lo dejamos para que lo disfrutes:

Un final feliz en lugar de tragedia

La versión creada por IA muestra a Jack y Rose sobreviviendo juntos al desastre del Titanic y llegando finalmente a Nueva York, donde inician una nueva vida lejos de las diferencias sociales que los separaban. Lo curioso es que el romance marcha muy bien, hasta que Jack (al estilo de Leonardo DiCaprio) decide cambiar a Rose por una mujer más joven.

El clip, generado con herramientas de inteligencia artificial, recrea escenas icónicas del filme de James Cameron. Los fans no tardaron en reaccionar: mientras algunos celebran este “final alternativo que siempre quisimos ver”, otros defienden la fuerza emocional del desenlace original, que convirtió a Titanic en una de las películas más recordadas de todos los tiempos.

Titanic: un clásico que nunca se hunde

La película fue estrenada en 1997, y se convirtió en un fenómeno cultural y pasó a la historia como una de las películas más taquilleras de la historia. Además, ganó 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y consolidó la carrera de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

A más de 25 años de su estreno, la historia sigue cautivando a nuevas generaciones. Ahora, con ayuda de la inteligencia artificial, los fanáticos pueden imaginar cómo habría sido el destino de Jack y Rose si el amor hubiera vencido al océano.

