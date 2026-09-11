4 frases de la filosofía Wabi-Sabi para dejar de exigirte tanto y sanar heridas del pasado

Hay que admitirlo, a veces parece que esta vida nos exige tener todo bajo control todo el tiempo. Esto nos hace sentir agotados, frustrados y a veces nos puede llevar a caer en la depresión. Para prevenirlo, estas 4 frases de la filosofía japonesa Wabi-Sabi nos pueden inspirar a ver las cosas de manera diferente y a aceptar que la vida puede ser imperfecta, cambiante, pero que eso muchas veces es lo que las hace valiosas.

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Estas son 4 frases de la filosofia Wabi-Sabi que te pueden ayudar a dejar de exigirte tanto todos los días

Estas frases te pueden motivar a vivir tu vida bajo una filosofía diferente. Una que te permita crecer y disfrutar del camino:

1. “Nada es perfecto, nada es permanente, nada está terminado.”

Esta frase es la que mejor resume la idea del espíritu del Wabi-Sabi. La perfección no es una meta, es algo que solo la naturaleza puede hacer. Esta frase nos recuerda que no necesitas alcanzar la perfección para sentir que avanzas. Eso sería imposible.

2. “Lo que está roto también puede tener belleza.”

En Japón, ven las cosas diferentes; para ellos, las marcas, grietas y señales del paso del tiempo no necesariamente disminuyen el valor de un objeto. El paso del tiempo también nos cambia y nos marca. No podemos intentar cambiarnos a nosotros todo el tiempo; mejor disfruta quién eres hoy.

3. “Acepta lo que es, en lugar de perseguir lo que debería ser.”

Esta idea nos habla sobre las comparaciones. Es muy fácil compararnos con alguien, pero eso solo nos llevará a la frustración una y otra vez y no nos dejará disfrutar de nuestro camino y ver que somos buenos en muchas cosas.

4. “Todo cambia, y nada permanece igual para siempre.”

A veces pensamos que debemos eliminar el dolor o algo que nos hace sentir mal de nosotros. Pero no, hay que aprender a cuidar y disfrutar del cambio de las cosas y el paso del tiempo.