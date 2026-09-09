4 frases de Buda sobre por qué el primer amor debe ser hacia ti mismo y no hacia alguien más

Si te han llamado migajero, o te han sugerido que primero te ames a ti mismo, puede que te encuentres conflictuado. Sabemos que quieres encontrar el amor, pero tal vez deberías escuchar a los que te rodean y revisar estas frases de Buda. En la filosofía budista se nos invita a reflexionar sobre el apego, la compasión y el cuidado de uno mismo. Varias frases de Buda funcionan hoy a la perfección para la idea del amor propio y ayudan a entender por qué una relación sana no debería convertirse en la única fuente de bienestar.

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¿Qué enseñó Buda sobre aprender a amarse?

1. “Puedes buscar por todo el universo a alguien que merezca más tu amor y afecto que tú mismo, y esa persona no se encuentra en ninguna parte.”

Buda enseña a las personas a amarse a símismas. Las personas debemos intentar tener compasión por nosotros mismos. No se trata de acrecentar tu ego y sentirte superior a los demás, sino más bien de reconocer que también merecemos paciencia y bondad.

¿Por qué el amor propio ayuda a evitar el apego?

2. “El apego es el origen del sufrimiento.”

Hay que tener muy presente que querer a alguien no debería significar depender de esa persona o que no sintamos con más valor si nos ama. Las personas no son por quienes las aman, sino por la forma en la que ellas mismas se muestran cariño, independientemente de si están solas o acompañadas.

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¿Qué dice Buda sobre cuidar primero nuestra propia paz?

3. “La paz viene de dentro. No la busques fuera.”

Aquí Buda nos habla sobre el bienestar emocional. Es un hecho, una pareja nos puede acompañar, pero no está para resolver todos nuestros conflictos internos. En pocas palabras, deja de esperar que otra persona llene cada vacío dentro de ti, porque entonces así nunca serás feliz.

¿Amarte primero significa no necesitar a nadie?

4. “Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.”

Esta frase se puede traducir en una frase moderna muy básica: Antes de construir una relación, conéctate contigo mismo. Si no lo haces, puedes llegar a perder hasta la identidad, algo que a la larga te será muy difícil recuperar y te causará dolor.