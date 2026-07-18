Albert Ellis, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y creador de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), defendía una idea que sigue siendo vigente: el cambio personal comienza cuando dejamos de responsabilizar a las circunstancias o a los demás de todo lo que sentimos.

Su conocida frase, "Los mejores años de tu vida son aquellos en los que decides que tus problemas son solo tuyos", no invita a cargar con culpas que no corresponden, sino a reconocer que la única persona con verdadero poder para cambiar la forma de enfrentar las dificultades eres tú.

¿Qué quiso decir Albert Ellis con esta frase?

Cuando Ellis afirmaba que los problemas son "solo tuyos", no estaba diciendo que seas responsable de todo lo malo que ocurre. Su mensaje apunta a que, aunque muchas situaciones escapan de tu control, la manera en que reaccionas ante ellas sí depende de ti.

De acuerdo con un artículo de College of Cognitive Behavioural Therapies, en lugar de permanecer atrapado en el resentimiento, la culpa o la espera de que otros cambien, esta perspectiva propone dirigir la energía hacia aquello que realmente puedes modificar: tus pensamientos, decisiones y acciones.

Según Ellis, asumir esa responsabilidad personal permite recuperar la sensación de control, desarrollar resiliencia y tomar decisiones más saludables frente a cualquier adversidad.

Albert Ellis, psicólogo: “Los mejores años de tu vida son en los que decides que tus problemas son solo tuyos”|Pinterest

El modelo A-B-C que explica por qué sufrimos

Para explicar cómo se generan las emociones, Albert Ellis desarrolló el conocido modelo A-B-C, uno de los pilares de la Terapia Racional Emotiva Conductual.



A: Acontecimiento

Es el hecho objetivo que ocurre. Puede tratarse de una discusión, la pérdida de un empleo, una ruptura sentimental o cualquier situación difícil.

Por sí mismo, el acontecimiento no determina cómo te sentirás.

Es el hecho objetivo que ocurre. Puede tratarse de una discusión, la pérdida de un empleo, una ruptura sentimental o cualquier situación difícil. Por sí mismo, el acontecimiento no determina cómo te sentirás. B: Creencias

Aquí aparece el factor decisivo: la interpretación que haces de lo sucedido.

Los pensamientos automáticos, las exigencias excesivas o las ideas irracionales influyen directamente en la manera en que experimentas la situación. Por ejemplo, pensar "esto es insoportable" o "todo es culpa de los demás" suele intensificar el malestar.

Albert Ellis, psicólogo: “Los mejores años de tu vida son en los que decides que tus problemas son solo tuyos”|Canva

Aquí aparece el factor decisivo: la interpretación que haces de lo sucedido. Los pensamientos automáticos, las exigencias excesivas o las ideas irracionales influyen directamente en la manera en que experimentas la situación. Por ejemplo, pensar o suele intensificar el malestar. C: Consecuencias

Son las emociones y conductas que surgen como resultado de esas creencias.

Si interpretas un problema como una catástrofe imposible de superar, es más probable que aparezcan ansiedad, tristeza, enojo o sensación de impotencia. En cambio, si adoptas una visión más flexible y realista, será más fácil responder con calma y buscar soluciones.

La diferencia entre culpa y responsabilidad

Uno de los aspectos más importantes del pensamiento de Albert Ellis es distinguir la culpa de la responsabilidad.

De acuerdo con un artículo de Psicología y Mente, aceptar que un problema es "tuyo" no significa que lo hayas provocado. Significa reconocer que eres la persona con mayor capacidad para decidir cómo actuar frente a él.

Desde esta perspectiva, dejar de esperar que otras personas cambien primero permite enfocar la atención en lo que realmente está bajo tu control: modificar pensamientos poco útiles, regular las emociones y elegir conductas que favorezcan tu bienestar.

Esa es la razón por la que Ellis consideraba que los mejores años de la vida comienzan cuando dejamos de buscar responsables externos y asumimos el compromiso de gestionar nuestra propia manera de pensar y actuar.

