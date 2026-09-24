Anaximandro de Mileto, filósofo griego: “El principio y elemento de las cosas es lo indefinido”

"El principio y elemento de las cosas es lo indefinido", una frase que se el atribuye al filósofo griego Anaximandro de Mileto, con el que nos explica que el origen de todas las cosas en nuestro alrededor no necesariamente provienen de un elemento físico, por lo que puede ser de algo sustancial.

Una forma de pensar que el discípulo de Tales tenía muy clara en sus frases, ya que otros consideraban que había una explicación científica en todo lo que nos rodea en el mundo, y él no.

¿Cuál fue el aporte de Anaximandro de Mileto?

El filósofo griego aportó el concepto del apeiron, en el que detalla que todo el origen de las cosas es de algo abstracto, y que la mayoría de las cosas no vienen de cosas concretas.

Además de tener importantes frases, Anaximandro de Mileto se destacaban por tener un fuerte conocimiento en la astronomía, por lo que fue de las primeras personas en afirmas abiertamente que la tierra era redonda, un pensamiento que para la época resultó ser reveladora debido a la idea base que se tenía.

Otra de las aportaciones que se le atribuyen, es la creación de mapa geográfico y la creación de diversos instrumentos para poder medir los eventos astronómicos (eclipses, equinoccios, solsticios) que se presentaban.

¿Cuáles fueron los 3 filósofos de Mileto?

De la Escuela de Mileto salieron 3 famosos filósofos, de los cuales se destaca Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, quienes dejaron importantes pensamientos al respecto, ya que se introdujeron nuevos puntos de vista, oponiéndose a la forma de pensar de la época, dándole fuerza a que los fenómenos naturales eran generados por dioses.

Otra de las frases famosas de Anaximandro de Mileto es la de "La naturaleza es eterna y no envejece.", fortaleciendo el pensamiento filósofo griego de que todo proviene de algo más, haciendo de lado algunas explicaciones. Ideas que al día de siguen dando mucho de que hablar.