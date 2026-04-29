El Diablo Viste a la Moda 2 supera a la primer entrega; esto es lo que opina la crítica, ¿Cuándo se estrena en México?

Estamos a pocas horas del estreno en México de la tan esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda 2 y ya han comenzado a surgir las primeras reacciones de la crítica especializada y tenemos qué ir por partes, pues se trata de una película que ha impactado de gran manera a la cultura pop...

Tuvieron que pasar cerca de 20 años para que pudiéramos ver esta segunda entrega y ver de nuevo a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt fue algo que no creíamos que volviera a suceder, por lo que esta película parecía una proyecto arriesgado aunque, las primeras reacciones han sido bastante positivas.

¿Qué dice la crítica sobre El Diablo Viste a la Moda 2?

Un punto importante es que la crítica ha tomado de gran manera esta secuela que además de tener una nueva historia, tiene un arco que conecta con el mundo actual y con generaciones actuales; siendo que sitios como Rotten Tomatoes le han dado un 78% de aprobación.

Aunque hay críticas que señalan que esta nueva entrega está más enfocada en expandir la historia que en impactar a la cultura, la secuela ha superado en calificación a la primera película, quien tiene una puntuación de 75% en el mismo medio.

Se espera que en esta secuela Miranda Priestly (Meryl Streep), Andy Sachs (Anne Hathaway) y Emily Charlton (Emily Blunt) tengan un reencuentro que más que emotivo será salvaje y audaz, en un contexto donde 20 años después los medios se encuentran en crisis y el mundo opera de manera distinta donde las generaciones nuevas chocan con prácticas de antes.

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2?

Aunque su estreno mundial está programado para el 30 de abril, podrás ver esta película en todos los cines de México este miércoles 29 de abril a partir de las 7:00 pm; por lo que seremos unos de los países que podrán verla antes que todos.