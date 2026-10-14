La reflexión de Aristóteles sobre el carácter: “Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo”

En la historia de la humanidad se han destacado grandes profesionales, filósofos y artistas que han logrado imprimir grandes cambios en la sociedad. Cada uno con sus métodos, reflexiones, experimentos y forma de ver las cosas han dejado legados que parecen imborrables.

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En el caso de la filosofía, pensadores como Sócrates, Aristóteles y Platón, entre muchos otros, han dejado premisas muy profundas que han despertado el sentido crítico en las masas. Temas como la felicidad, el propósito de la vida y la religión se encuentran entre los temas analizados.

¿Quién fue Aristóteles?

Si nos quedamos con la figura de Aristóteles, se trató de un filósofo y científico de la antigua Grecia que hoy en día es considerado como uno de los pensadores más importantes en la historia de la humanidad, según remarca un informe de la Universidad de Cataluña.

El genio de Aristóteles, señalan investigadores de la Universidad de Oxford, radicó en su capacidad para categorizar y estructurar campos del saber tan diversos como la lógica, la biología, la ética, la política y la metafísica. Así fue como logró sentar las bases metodológicas del pensamiento científico y occidental durante más de dos milenios.

¿Sigue vigente el pensamiento de Aristóteles?

Fuentes bibliográficas indican que el pensamiento aristotélico no solo mantiene su relevancia, sino que experimenta un notable resurgimiento en diversos campos del conocimiento contemporáneo. Esto se debe a que su lógica formal sigue siendo un pilar en el desarrollo de algoritmos e inteligencia artificial, mientras que sus conceptos de eudaimonía (florecimiento humano) y la ética de las virtudes son ampliamente rescatados por filósofos contemporáneos.

Asimismo, la visión teórica de Aristóteles sobre la comunidad y el bienestar común continúa alimentando debates modernos en las ciencias políticas y la sociología, demostrando que su comprensión de la naturaleza humana y la búsqueda de la justicia trascienden las barreras del tiempo.

Aristóteles y una frase sobre el carácter

En medio del análisis de la obra de Aristóteles, se ponen de relieve algunas de sus premisas más profundas. En esta oportunidad, destacamos su frase “Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo”, con la que señala que sentir ira o enfado es una reacción emocional primaria, natural e instintiva que no requiere ningún tipo de esfuerzo ni preparación intelectual.

Lo que el filósofo enseña con esta frase es que el reto no radica en experimentar la emoción en sí, sino en saber canalizarla con la persona adecuada, en el grado justo, en el momento oportuno, con el propósito correcto y de la manera adecuada.

¿Sigue vigente esta frase de Aristóteles?

En la actualidad, esta frase mantiene una vigencia absoluta y encuentra una aplicación fundamental en el concepto moderno de la inteligencia emocional. En un entorno hiperconectado donde abundan las interacciones impulsivas, reaccionar con ira ante una provocación sigue siendo lo más fácil, pero casi siempre resulta destructivo.

Es por eso que aplicar la lección de Aristóteles en el día a día implica practicar la autorregulación: cuando surge la molestia, en lugar de reaccionar de inmediato, se debe pausar la respuesta para evaluar la situación objetivamente.