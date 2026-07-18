La reflexión de Jean-Paul Sartre sobre el amor: “No juzgamos a las personas que amamos”

La filosofía tiene un impacto directo en las personas al actuar como una escuela de libertad que fomenta el pensamiento crítico, la autonomía y el entendimiento mutuo, de acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La entidad remarca que no solo agudiza las capacidades conceptuales y el análisis reflexivo.

Lo que la UNESCO destaca de la filosofía es que es una herramienta fundamental para la convivencia democrática, ya que capacita a los ciudadanos para formular juicios propios frente a los desafíos éticos, políticos y culturales de las sociedades contemporáneas. En este sentido, podemos interpretar lo manifestado cuando tomamos contacto con las premisas de los filósofos que marcaron la historia.

El legado de Jean-Paul Sartre

No solo Aristóteles, Platón y Sócrates se han inmortalizado en la historia de la filosofía, sino que son muchos los pensadores que han dejado un gran legado. Uno de ellos es el filósofo, escritor y activista político francés Jean-Paul Sartre, considerado como el máximo exponente del existencialismo ateo.

Fuentes consultadas destacan que Jean-Paul Sartre plasmó en su filosofía la premisa de que "la existencia precede a la esencia", es decir que el ser humano nace sin un propósito predeterminado y está condenado a ser totalmente libre, construyéndose a sí mismo a través de sus propias elecciones y asumiendo la angustia de su absoluta responsabilidad.

Esto es lo que le da sustento a su legado en el que definió el modelo del intelectual comprometido, en referencia a un pensador que no se aísla en la academia sino que interviene activamente en las luchas políticas y sociales de su tiempo, según diversos artículos.

Jean-Paul Sartre y una frase sobre el amor

“No juzgamos a las personas que amamos” es una de las frases más potentes de Jean-Paul Sartre con la que analiza la complejidad de las relaciones humanas. Con esta premisa nos intenta decir que cuando amamos a alguien, el lente de la objetividad se rompe.

Por lo tanto, lo que el filósofo francés intenta decirnos es que para poder juzgar necesitamos de una distancia crítica, una separación entre el observado y nosotros. Es sin lugar a dudas una premisa que merece ser analizada y que tiene una vigencia muy fuerte en el presente.