La reflexión de Aristóteles sobre la empatía: “Educar la mente sin educar el corazón no es educación”

El mundo de la filosofía sigue siendo explorado en la actualidad y no solo por quienes inician su formación en esta disciplina, sino por muchas personas que encuentran en los diversos pensadores un incentivo para la reflexión y la implementación de cambios en sus vidas.

"¡Que ya le pare... va a acabar muy mal!”, Imelda Tuñón no descansa de pleitos legales y Alfredo Adame le manda un contundente ‘consejo’

Los filósofos y filósofas del pasado y del presente han logrado sembrar importantes premisas sobre temas muy sensibles. La felicidad y el sentido de la vida aparecen en la amplia lista de temas reflexionados por estos pensadores que, aunque sientan una respuesta, invitan a sacar nuestras propias conclusiones.

¿Por qué se destacó Aristóteles?

Es en este marco que una de las grandes mentes a las que siempre se llega cuando se habla de filosofía es Aristóteles, un sabio polímata, politólogo, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia que trajo el método científico desde las ciencias naturales y lo aplicó a las ciencias sociales, según destaca un informe de la Universidad Miguel de Cervantes (Chile).

En este marco, fuentes bibliográficas precisan que Aristóteles se destacó por ser uno de los pensadores más versátiles y rigurosos, además de ser el creador de la lógica formal. De acuerdo con análisis académicos publicados por repositorios de la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su obra sentó las bases metodológicas del conocimiento científico y proporcionó un marco categórico para el análisis ético y de las estructuras políticas que moldeó el desarrollo intelectual de Occidente.

¿Sigue vigente la filosofía de Aristóteles?

En la actualidad, la filosofía de Aristóteles mantiene una vigencia notable en múltiples discusiones contemporáneas. Publicaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) destacan el uso actual de su perspectiva en la psicología moral y en la teoría de las emociones.

De igual forma, las aportaciones del filósofo griego sobre el ser humano como "animal político" y la búsqueda del bien común continúan alimentando debates sobre la ciudadanía y la democracia deliberativa en la teoría política moderna.

Aristóteles y una frase sobre la empatía

Estudiar a Aristóteles es muy enriquecedor y eso queda demostrado en reseñas que se posan en premisas de este pensador para analizarlas. Un ejemplo es su frase “Educar la mente sin educar el corazón no es educación”, con la que subraya que la instrucción puramente intelectual es incompleta si no va acompañada de una formación moral, emocional y ética.

Para Aristóteles, el conocimiento, la lógica y el pensamiento crítico carecen de sentido transformador si la persona no cultiva también virtudes como la empatía, la compasión, la justicia y el autocontrol.

¿Esta frase de Aristóteles está vigente?

Estamos ante una frase que mantiene una vigencia absoluta en la actualidad, especialmente en una era que está dominada por la tecnología, el exceso de información y la automatización. Este es uno de los motivos por los que la premisa de Aristóteles es analizada.

En la práctica contemporánea, esta frase se puede aplicar integrando el aprendizaje socioemocional en las escuelas, fomentando el pensamiento ético ante los desafíos de la inteligencia artificial y la ciencia. Pero, al mismo tiempo, inculcando la responsabilidad social en el entorno familiar y comunitario para que el saber esté siempre al servicio de la humanidad.