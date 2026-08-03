Sócrates, filósofo griego: “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”

Hay filósofos que dejaron un legado imborrable en gracias a sus aportes, descubrimientos y frases. Uno de ellos es Sócrates, que estuvo detrás de apuntes en torno a la reflexión del conocimiento, la humildad y el aprendizaje, considerando una frase que hasta el día de hoy sigue resonando entre los pensamientos intelectuales y es: "La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia" y que invita a la autocrítica como un pilar para seguir persiguiendo el desarrollo.

¿Qué significa la frase "La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia"?

Este pensamiento tiene un trasfondo muy interesante, pues a diferencia de otras obras plenamente reconocidas, sería una aportación que se divulgó gracias a uno de los discípulos de Sócrates. Lo curioso es que este personaje también es muy reconocido y se trata de Platón, quien mediante sus aprendizajes y escritos relacionados con su mentor, habría hecho que trascendiera la frase como una especie de paráfrasis moderna, según discusiones en portales especializados en filosofía.

En cuanto al concepto principal de estas palabras, existe la teoría de que se trata de una forma de representar la idea de que simplemente no es posible poseer la sabiduría total como individuo y podría estar relacionada con la famosa frase "Solo sé que no sé nada", de acuerdo con datos de Stoicism Group. Sin embargo, cabe aclarar de que se trata de conclusiones obtenidas por el estudio de uno de sus principales alumnos.

¿Quién fue Sócrates?

Sócrates o Sócrates de Atenas fue un filósofo griego y considerado como una de las figuras más influyentes en la disciplina occidental. De acuerdo con datos de la Universidad Panamericana, nació en la ciudad de Atenas, aproximadamente en el año 470 a. C. y habría dedicado gran parte de su vida a la reflexión y el diálogo en torno a la justicia, la ética y el conocimiento, lo que lo llevó a ser conocido como "el hombre más sabio" de Atenas.

Sócrates no habría dejado escritos de su autoría y sus ideas serían conocidas gracias a sus discípulos|Creative Commons / Leonidas Drosis

Un dato interesante sobre este personaje, es que se cree que Sócrates no dejó ni una sola obra de su autoría, sino que su importante legado se fue construyendo gracias a sus discípulos, quienes se habrían encargado de difundir algunas de sus ideas principales. Es el caso de la renombrada frase "La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia", que presuntamente se conoce gracias a los textos de Platón.