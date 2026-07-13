La reflexión de Aristóteles sobre el éxito: “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito”

Tomar contacto con bibliografía relacionada con la filosofía y los grandes pensadores de la historia parece ser un viaje de aprendizajes y de mucha reflexión. Esto se debe que, durante muchos años, una gran cantidad de personas se cuestionó sobre diferentes temas de la vida cotidiana y sacó conclusiones que luego compartió con el resto de la sociedad.

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El filósofo Aristóteles se encuentra entre las mentes más destacadas de la historia y es uno de los más estudiados. Sus premisas se encuentran plasmadas en frases muy potentes, mientras que algunas de ellas le son adjudicadas aunque tienen otros artífices.

La vigencia de Aristóteles

Aristóteles fue uno de los filósofos, lógicos y científicos más influyentes de la antigua Grecia y junto a su maestro Platón y a Sócrates, forma la tríada fundamental de la filosofía clásica griega. En la actualidad, mantiene una gran vigencia ya que sentó las bases del pensamiento occidental pero sobre todo, remarcan diferentes fuentes bibliográficas, porque su propuesta ética y antropológica sigue respondiendo a la condición humana.

Diferentes analistas señalan que la filosofía de Aristóteles ofrece una brújula para los dilemas morales modernos, demostrando que la autorrealización se construye con hábitos conscientes orientados al bien común. Esto es lo que le imprime plena vigencia a las ideas que compartió años atrás.

¿Una frase de Aristóteles?

Como se mencionó, muchas de las ideas de Aristóteles son analizadas a través de frases que se le atribuyen, aunque algunas de ellas tienen otros artífices. Un ejemplo de ello es la frase “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito” que, en realidad, fue realizada por el filósofo e historiador Will Durant.

Más allá de lo señalado, esta frase de Will Durant resume de forma perfecta el pensamiento que Aristóteles plasmó en su Ética a Nicómaco. Esta premisa nos deja una gran enseñanza que podemos aplicar en la actualidad y que, con ayuda de Gemini (Inteligencia Artificial), se estructura en dos ejes:

