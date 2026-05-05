Aristóteles fue uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia y de la historia de Occidente, discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, resume la Inteligencia Artificial (IA). Gemini es la aplicación que está siendo consultada sobre la filosofía y los grandes pensadores de la historia.

Noticias San Luis Potosí del 17 de abril 2026

Las premisas de Aristóteles han logrado mantener su vigencia con el paso de los años y hoy siguen más latentes que nunca. Quienes analizan sus preceptos pueden interpretar cada una de sus afirmaciones y contrastarlas con el presente de la humanidad.

¿Quién fue Aristóteles?

Aristóteles era un filósofo que defendió una postura empírica, sosteniendo que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia sensorial y la observación directa de la naturaleza. “Su pensamiento sentó las bases de la lógica formal mediante el silogismo y organizó las primeras clasificaciones sistemáticas de los seres vivos, lo que le ha valido el título de padre de la biología”, resume Gemini.

La vasta obra de Aristóteles abarcó disciplinas tan diversas como la ética, la política, la metafísica, la retórica y la física. En su propuesta ética, remarca la IA, introdujo el concepto del "punto medio" como el camino hacia la virtud y la felicidad, mientras que en la política analizó las distintas formas de gobierno buscando la estabilidad social.

Aristóteles y una frase sobre la excelencia moral

Llegar hasta Aristóteles significa encontrarse con una de las grandes obras de la filosofía mundial. Entre sus frases más destacadas se encuentra la que dice “La virtud es el justo medio entre dos defectos”, considerada el núcleo de la Ética a Nicómaco y presenta una de las herramientas más prácticas de la filosofía clásica para la vida cotidiana: la Teoría del Justo Medio (Mesotes).

Para el filósofo griego, la excelencia moral no es una regla fija, sino un equilibrio dinámico que depende de la situación y de la persona. En la actualidad, esta premisa se manifiesta como la búsqueda de la asertividad y el equilibrio emocional en un mundo de extremos: se aplica al gestionar el tiempo entre la hiperproductividad y la desidia, al consumir información sin caer en el sesgo ni en la ignorancia, y al establecer límites personales que eviten tanto la sumisión como el autoritarismo.

Lejos de ser una medianía mediocre, Gemini nos ayuda a entender que el "justo medio" hoy es una herramienta de salud mental y ética práctica que nos permite actuar con sabiduría situacional, entendiendo que la excelencia no es un estándar rígido, sino la capacidad de adaptar nuestras reacciones de forma proporcional a los desafíos de un entorno hiperconectado y volátil.