Aristóteles, sobre los hábitos: “Nos volvemos justos haciendo actos justos y valientes haciendo actos valientes”

Una de las grandes preguntas que ha aquejado la mente del humano a lo largo de la historia es si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Aunque específicamente no se resuelve esta situación en este pensamiento de Aristóteles, deja una reflexión interesante alrededor del conocimiento de lo virtuoso y la necesidad de practicarlo. “Nos volvemos justos haciendo actos justos y valientes haciendo actos valientes”.

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¿Qué significa la frase dicha por Aristóteles hace muchos años?

Según los comentarios de los expertos, esta frase se le atribuye al legendario Aristóteles en el Libro II de la Ética a Nicómaco, en el cual se plantea la necesidad de una práctica de lo que se entiende como bueno-virtuoso-relevante y digno de hacer. Las personas no practican cosas benéficas de manera automática… requieren de un compromiso y una constante acción.

Justamente se plantea el tema de la naturaleza moral del hombre, defendiendo la idea que la moralidad no es algo que cada persona realice de manera rutinaria. Para lograr justicia o valentía, se debe acudir a estos actos de manera constante. Pues por algo también existe la injusticia y la cobardía, en un ámbito contrario.

Hoy en día se habla - en diferentes materias - de la manera de realizar o conformar un hábito. Las personas consiguen que esto se convierta en realidad a través de la repetición consciente de acciones, que incluso concretan resultados inconscientes después de un tiempo. Los resultados son provocados por los intereses y acciones de cada persona. Nadie logra algo de la nada.

¿Aristóteles hablaba de un hábito como algo bueno o malo?

Aunque en diferentes posturas del pensamiento posmoderno la subjetividad y la distinción de lo malo y lo bueno se considera algo del siglo pasado, los pensadores de los primeros siglos traían a la conversación la virtud y su lado contrario. En este caso, en los pensamientos de Aristóteles salía a la luz el justo medio, lo cual se puede explicar como actos que están precisamente en la media entre lo “bueno y malo”. La virtud ética busca el equilibrio práctico entre un exceso y un defecto.