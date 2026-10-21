La lección de Aristóteles sobre cómo vencer los miedos: “Considero más valiente al que supera sus deseos que al que vence a sus enemigos”

Cada vez que llegamos hasta las premisas más célebres de la filosofía nos encontramos con grandes enseñanzas que pueden hacernos cambiar nuestra percepción del mundo que nos rodea. Pensadores de diferentes épocas dejaron grabadas sus reflexiones sobre temas muy profundos.

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Esto ha permitido alimentar el sentido crítico de muchas personas, inspirarlas a sacar sus propias conclusiones y cuestionar todo aquello que las rodea. Por tal motivo, los filósofos mantiene una gran vigencia pese al paso de los años y sus premisas pueden amoldarse a cada época.

¿Por qué estudiar a Aristóteles?

Entre esos pensadores se encuentra Aristóteles, descrito por la Universidad de Stanford como un pensador, filósofo y polímata de la Antigua Grecia cuyas ideas sentaron los cimientos intelectuales de la cultura occidental.

Esta casa de estudios remarca que estudiar a Aristóteles resulta imprescindible porque sus esquemas mentales y sus categorías analíticas continúan estructurando el modo en que razonamos, investigamos y debatimos en el mundo contemporáneo. Además, lo destaca como el creador de la lógica formal mediante el silogismo y precisa que su metodología sentó las bases primitivas del método científico al sostener que el conocimiento genuino surge de la experiencia y de la identificación de causas.

¿Qué deja a la humanidad el legado de Aristóteles?

En cuanto al legado de Aristóteles, diversas reseñas remarcan que fue la arquitectura intelectual que permitió organizar el conocimiento en disciplinas autónomas. Este pensador nos heredó el concepto de eudaimonía (la realización plena o felicidad) concebido no como un placer pasajero, sino como una práctica constante de la excelencia e integridad en comunidad.

Además, la formulación de Aristóteles sobre la naturaleza social del ser humano definió la política como la búsqueda del bien común mediante la deliberación.

Aristóteles y una frase sobre los miedos

Dentro de la obra de Aristóteles se destacan muchas frases como la que dice “Considero más valiente al que supera sus deseos que al que vence a sus enemigos”. Con ella, reflexiona sobre la verdadera naturaleza del valor, argumentando que la batalla más difícil y noble no ocurre en el mundo exterior contra un adversario, sino dentro de la propia mente.

Para el filósofo, el dominio de uno mismo es la máxima victoria de la voluntad humana, pues vencer a un rival externo puede ser fruto del azar o de la fuerza bruta, pero doblegar los propios deseos irracionales exige conquistar la propia libertad.

¿Sigue vigente esta frase de Aristóteles?

En la actualidad, esta frase no solo sigue completamente vigente, sino que resulta más relevante que nunca en un mundo caracterizado por la sobreestimulación y la gratificación instantánea.

Hoy en día, podemos aplicar esta enseñanza de Aristóteles al aprender a gestionar el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales, al resistir la tentación del consumo compulsivo o al dominar reacciones impulsivas como el enojo en situaciones de alto estrés.