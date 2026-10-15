La lección de Sófocles sobre la sabiduría: “Los años enseñan muchas cosas que los días jamás conocen”

La filosofía estudia diversas problemáticas de la vida humana como la mente, la consciencia, el conocimiento, la belleza, la ética, la moral y el lenguaje, según describe el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"¡Es un abuso!”, Victoria Ruffo condena el polémico video donde Angelique Boyer le daría una cachetada

Se trata de una de las disciplinas con más peso del mundo y por la que, a lo largo de los siglos, el pensamiento se ha erguido como una gran herramienta. El aporte de los filósofos ha tenido una fuerte influencia en la política y en el tipo de políticas que se implementan por lo que no solo es una invitación a generar nuestro sentido crítico.

¿Quién fue Sófocles?

Si de pensadores se trata, podemos citar muchos ejemplos pero en esta oportunidad nos centramos en Sófocles, un poeta trágico griego cuyo padre era muy aristócrata y que le proporcionó una excelente educación, según detalla un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Sófocles, junto a Esquilo y Eurípides, integró la tríada de grandes autores teatrales que transformaron las representaciones dramáticas en un pilar cultural y social de la época. Además, según análisis de la Universidad de Oxford y la Universidad Cambridge, este filósofo griego perfeccionó el arte escénico al incorporar un tercer actor en el escenario, logrando influir fuertemente en esta rama del arte.

¿Cuál fue el legado de Sófocles?

Fuentes consultadas revelan que el legado de Sófocles perdura como una de las piedras angulares de la literatura occidental, principalmente a través de obras maestras como Edipo Rey y Antígona, las cuales continúan siendo objeto de estudio e interpretación académica mundial.

De acuerdo con estudios del Ministerio de Cultura de Grecia y el Instituto de Estudios Clásicos de la Universidad de Londres, sus textos sentaron las bases del teatro moderno al introducir dinámicas del conflicto moral, el destino y el sufrimiento humano que influenciaron profundamente la filosofía, la crítica literaria e incluso el psicoanálisis moderno.

Sófocles y una frase sobre la sabiduría

Las premisas que Sófocles dejó grabadas a fuego en la historia de la humanidad reciben constantemente atención y son analizadas como es el caso de su frase “Los años enseñan muchas cosas que los días jamás conocen”. Con ella, enfatiza la diferencia sustancial entre el conocimiento inmediato y la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo.

Esta frase es una oda a la paciencia y a la visión a largo plazo. Con ella, Sófocles nos recuerda que ciertas lecciones esenciales sobre la vida, las relaciones y la naturaleza humana solo pueden revelarse a través del aprendizaje paulatino y la reflexión sostenida.

¿Sigue vigente esta frase de Sófocles?

En el presente, esta frase cobra incluso mayor vigencia debido a la cultura del consumo inmediato y la sobreinformación en la que vivimos. Hoy en día, donde prima la inmediatez de los datos rápidos y las tendencias efímeras en redes sociales, la frase nos invita a detener la prisa diaria y no sacar conclusiones precipitadas sobre nuestros éxitos o fracasos del momento.

Para aplicar esta premisa de Sófocles en la vida cotidiana, podemos usarla como un recordatorio de resiliencia frente a los problemas del presente ya que nos enseña a valorar los errores como aprendizajes en desarrollo, a escuchar el consejo de las personas con más experiencia y a entender que los grandes proyectos de la vida requieren tiempo y constancia para florecer.