La lección de Aristóteles sobre el propósito: “Donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, ahí está tu vocación”

El pensamiento filosófico es una capacidad inherente al ser humano, al punto de que la ejercemos cotidianamente aun sin contar con instrucción académica. Si bien el estudio formal permite alcanzar la profesionalización y dedicarse a la investigación o la docencia, el núcleo de esta disciplina reside en nuestra curiosidad.

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En este sentido, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacan en sus fundamentos académicos que la filosofía no debe entenderse solo como un archivo de saberes antiguos, sino como una herramienta activa e indispensable para desarrollar un pensamiento crítico frente a nuestra realidad.

¿Quién fue Aristóteles?

En cuanto a la actitud de asombro y duda metódica, muchas fuentes bibliográficas coinciden en que es la herencia fundamental que nos han legado figuras clásicas como Sócrates, Platón, Aristóteles y toda la tradición de pensadores a lo largo de la historia.

Si nos centramos en Aristóteles, debemos destacar que es reconocido universalmente como una de las mentes más formidables de la historia humana. Instituciones como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos lo destacan como el pionero indiscutido de la medicina basada en la evidencia debido a su enfoque observacional.

Desde la Universidad de Stanford precisan que Aristóteles fue prácticamente el creador de la "ciencia estructurada", abordando y sistematizando áreas tan diversas como la ética, la virtud, la física, el derecho y la naturaleza humana.

El legado de Aristóteles

El impacto de la obra de Aristóteles alteró para siempre la forma en que la humanidad organiza, clasifica y procesa el saber. Su mayor aporte metodológico fue la invención del silogismo y la formalización de la lógica deductiva, sentando las reglas argumentativas que han guiado a la ciencia y la filosofía durante más de dos milenios.

Especialistas de la Universidad de Oxford añaden a esto que el legado de Aristóteles no solo cimentó la biología o la zoología moderna, sino que introdujo el concepto de "teleología" (la idea de que todo en la naturaleza tiene un propósito o función), una herramienta analítica que revolucionó la forma de investigar el mundo natural.

Aristóteles en la filosofía mundial

En la historia de las ideas, Aristóteles se erige en la cúspide indiscutida del pensamiento clásico. Junto con su maestro Platón, es considerado el pilar fundamental sobre el cual se construyó toda la tradición intelectual de Occidente.

La Universidad de Cambridge señala que la figura de este filósofo griego representa un verdadero punto de quiebre ya que con él, la filosofía dejó de ser pura especulación teórica para transformarse en un método estricto de investigación racional.

Aristóteles y una frase sobre el propósito

Dentro del pensamiento de Aristóteles podemos analizar diferentes frases como la que dice "Donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, ahí está tu vocación" y con la que sugiere que el verdadero propósito de una persona se halla en la intersección exacta entre la realización personal y el servicio a los demás.

Con esta frase, el filósofo griego sentencia que no basta con tener una habilidad excepcional si esta no aporta valor al entorno. Por lo tanto, nos quiere decir que la verdadera vocación despierta cuando logramos convertir nuestros dones naturales y pasiones en soluciones tangibles para las demandas y carencias de nuestra comunidad.

¿Sigue vigente esta frase de Aristóteles?

Esta frase de Aristóteles sigue plenamente vigente en la actualidad y resuena con conceptos contemporáneos de desarrollo profesional, funcionando como una brújula vital frente a un mercado laboral que a menudo provoca agotamiento.

Para aplicar esta frase hoy, el primer paso es realizar un autoanálisis para identificar nuestras fortalezas reales, seguido de una observación atenta del entorno para detectar problemas, tendencias o necesidades insatisfechas, ya sea en el ámbito tecnológico, ambiental, corporativo o social. Solo al alinear ambas esferas, podemos orientar nuestra carrera, emprendimiento o proyectos hacia roles que no solo resulten económicamente sostenibles o socialmente útiles, sino que nos brinden un sentido de realización constante.