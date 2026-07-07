La reflexión de Platón sobre la vida: “La mejor riqueza es contentarse viviendo con poco”

La Universidad El Bosque (Colombia) señala que la filosofía proporciona métodos rigurosos para evaluar la validez de los argumentos, ayudando a las personas a discernir entre el conocimiento con base sólida y las opiniones infundadas. Esto se puede resumir como que esta disciplina funciona como un laboratorio de habilidades críticas.

Esta visión sobre la filosofía no es al azar sino que se ha nutrido de lo que grandes pensadores le aportaron durante muchos años. Filósofos y filósofas no solo inventaron teorías abstractas, sino las herramientas cognitivas con las que hoy interpretamos el mundo.

El aporte de Platón

En este marco, uno de los nombres que se destacan es el de Platón, uno de los filósofos más influyentes de la Antigua Grecia y que con su obra sentó las bases de la filosofía, la política, la ética y la teoría del conocimiento de Europa, según revelan diferentes fuentes bibliográficas.

El mayor aporte de Platón es su invitación a que miramos más allá de las apariencias para buscar la verdad y el propósito a través de la razón. Fue su famosa Teoría de las Ideas la que enseñó que el mundo físico que percibimos es solo un reflejo imperfecto de realidades más profundas y eternas, como la justicia, la belleza y el bien.

Platón y una frase para reflexionar

Aunque no dejó nada escrito, sus premisas se mantiene vigente en la actualidad y hay frases que tienen un gran peso. Una de ellas es la que dice “La mejor riqueza es contentarse viviendo con poco” y con la que se refiere a lo que hoy llamamos minimalismo o desapego.

Para Platón, la verdadera riqueza estaba en reducir los deseos internos para que nuestra libertad sea absoluta ya que no dependeríamos de lo material para estar bien. Por lo tanto, al analizar la frase del filósofo griego podemos entender que es una perspectiva que choca directo con el ritmo de consumo actual, pero que sigue siendo un cable a tierra para encontrar paz mental.