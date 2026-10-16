La lección de Arthur Schopenhauer sobre la felicidad: “La felicidad consiste en la frecuencia con que se repite el placer”

La filosofía es una disciplina que, a lo largo de los años, se ha visto de una manera abstracta y desvinculada de la realidad cotidiana por las numerosas preguntas, argumentos y teorías que han ido surgiendo, remarca la Universidad Isabel I (España). Sin embargo, advierte la casa de estudios, esta percepción superficial subestima enormemente el valor y la relevancia práctica que la filosofía tiene en nuestras vidas.

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En este punto, desde esta universidad remarcan que la filosofía sirve como una herramienta práctica e indispensable en la vida cotidiana porque funciona como una lente crítica para cuestionar nuestras creencias, un marco conceptual que aporta claridad lógica y argumentativa, una guía orientadora para vivir de manera reflexiva y con sentido, y un motor fundamental para impulsar el progreso intelectual y social.

¿Quién fue Arthur Schopenhauer?

Lo señalado anteriormente se desprende principalmente de las grandes enseñanzas que han dejado filósofos y filósofas a lo largo de la historia. A modo de ejemplo, hoy ponemos de relieve a Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán que se dedicó al estudio de las filosofías budista e hinduista y del misticismo, según informes del Colegio Poeta Rubén Darío (Chile).

A lo largo de su carrera intelectual, Arthur Schopenhauer mantuvo una famosa rivalidad con el idealismo absoluto de Georg Wilhelm Friedrich Hegel y enseñó en instituciones emblemáticas como la Universidad de Berlín, marcando un quiebre sustancial respecto al optimismo racionalistaista predominante en el siglo XIX.

¿Qué legado dejó Arthur Schopenhauer?

En cuanto al impacto intelectual de Arthur Schopenhauer, diversas reseñas históricas señalan que fue determinante para la evolución de la filosofía moderna, la psicología y la literatura, sirviendo como puente fundamental hacia el existencialismo y el psicoanálisis.

Sus teorías sobre la voluntad ciega e inconsciente influyeron directamente en el pensamiento de Friedrich Nietzsche y asentaron precedentes cruciales para las formulaciones de Sigmund Freud sobre el inconsciente y las pulsiones humanas. Asimismo, su concepción estética sobre la música y el arte como vías de liberación temporal ante el dolor vital dejó una huella profunda en creadores como Richard Wagner, Thomas Mann, Leo Tolstoy y Jorge Luis Borges.

Arthur Schopenhauer y una frase sobre la felicidad

Entre todo el legado que el filósofo alemán dejó, se encuentran frases muy interesantes de analizar como aquella que dice “La felicidad consiste en la frecuencia con que se repite el placer”. Esta premisa célebre de Arthur Schopenhauer plantea una visión cuantitativa y pragmática del bienestar, según la cual la felicidad no es un estado permanente e inalcanzable, sino la acumulación constante de pequeños momentos satisfactorios.

Para él, la vida oscila inevitablemente entre el dolor de la carencia y el aburrimiento de la saciedad; por lo tanto, la verdadera medida del bienestar no reside en la intensidad de un único gran logro, sino en la regularidad o frecuencia con la que experimentamos sensaciones o vivencias placenteras que contrarresten ese sufrimiento de fondo.

¿Sigue vigente esta frase de Arthur Schopenhauer?

En la sociedad contemporánea, esta frase de Arthur Schopenhauer mantiene una vigencia notable aunque adquiere un matiz dual ya que, por un lado, la cultura digital y el consumo rápido buscan maximizar chispazos constantes de placer, pero esta búsqueda atolondrada suele generar dependencia o vacío.

Para aplicar esta frase de manera saludable en la actualidad, conviene reinterpretar la noción de “placer” alejándola del hedonismo impulsivo y orientándola hacia la apreciación cotidiana. Por lo tanto, Arthur Schopenhauer invita a cultivar hábitos sencillos pero gratificantes de forma sostenida ya que eso nos permite construir una felicidad estable frente al ritmo frenético de la vida moderna.