Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “La felicidad es mucho más fácil de alcanzar cuando se reducen las expectativas”

¿Y si la felicidad no dependiera de tener más, sino de esperar menos de la vida? El filósofo alemán Arthur Schopenhauer dejó una reflexión que invita a cuestionar la manera en la que buscamos sentirnos bien. Su pensamiento plantea que, en lugar de perseguir una vida perfecta, podemos encontrar mayor tranquilidad cuando aprendemos a ajustar nuestras expectativas y valorar lo que tenemos.

En su obra Aforismos sobre la sabiduría de la vida, incluida en la recopilación The Essays of Arthur Schopenhauer: Counsels and Maxims, el filósofo explica que las expectativas demasiado elevadas pueden convertirse en una fuente de frustración. Su propuesta consiste en moderar nuestros deseos y dejar de condicionar el bienestar a la idea de que todo debe salir como esperamos. Esta perspectiva invita a reflexionar sobre la relación entre la felicidad, las ambiciones personales y la capacidad de disfrutar el presente.

¿Quién fue Arthur Schopenhauer?

Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán nacido en 1788, reconocido por su visión crítica de la existencia humana y por sus reflexiones sobre el deseo, el sufrimiento y la felicidad. Su pensamiento estuvo influido por distintas corrientes filosóficas, tanto occidentales como orientales, y se caracterizó por cuestionar la idea de que la vida está destinada a ofrecernos una satisfacción constante.

Entre sus obras más conocidas se encuentra El mundo como voluntad y representación, en la que desarrolla su concepción de la voluntad como una fuerza que impulsa nuestros deseos. Desde su perspectiva, las personas suelen perseguir aquello que creen que las hará felices, pero cuando consiguen una meta, pronto aparece un nuevo deseo. Este ciclo puede generar insatisfacción si nunca aprendemos a reconocer cuándo es suficiente.

¿Qué significa la frase sobre reducir las expectativas para ser feliz?

La idea de que la felicidad puede ser más fácil de alcanzar cuando reducimos nuestras expectativas se relaciona con una de las principales reflexiones de Schopenhauer: cuanto más exigimos de la vida, más oportunidades tenemos de sentirnos decepcionados.

Esto no significa que debamos renunciar a nuestros sueños o dejar de esforzarnos por conseguir lo que queremos. Más bien, se trata de entender que no todo está bajo nuestro control y que nuestra tranquilidad no debería depender exclusivamente de alcanzar una meta, recibir reconocimiento o cumplir con las expectativas de otras personas.

Por ejemplo, si esperamos que todos nuestros días sean perfectos, cualquier contratiempo puede parecernos un fracaso. En cambio, cuando aceptamos que habrá dificultades, cambios y situaciones inesperadas, podemos afrontar los problemas con una actitud más realista. La felicidad deja de ser una condición que solo aparece cuando todo sale bien y se convierte en una forma de valorar también los momentos sencillos.

¿Cómo aplicar las enseñanzas de Schopenhauer en la vida cotidiana?

En su reflexión sobre la vida y el bienestar, Schopenhauer propone moderar las exigencias que nos imponemos y evitar que nuestros deseos se conviertan en una fuente constante de preocupación. Una manera de llevar esta idea a la práctica es establecer objetivos realistas, reconocer nuestros avances y aceptar que los resultados no siempre serán exactamente los que imaginamos.

La idea de que la felicidad puede ser más fácil de alcanzar cuando reducimos nuestras expectativas.|(Especial/Canva)

También es importante dejar de comparar nuestra vida con la de los demás. Las redes sociales pueden llevarnos a pensar que otras personas tienen relaciones perfectas, carreras exitosas o una felicidad permanente. Sin embargo, cada persona atraviesa circunstancias diferentes y medir nuestro bienestar con base en lo que vemos de los demás puede aumentar la sensación de que nunca tenemos suficiente.

¿Qué otras frases de Schopenhauer invitan a reflexionar sobre la vida?

El pensamiento del filósofo alemán sigue presente en conversaciones sobre el bienestar, las relaciones humanas y la manera de afrontar las dificultades. En una recopilación de 20 frases de Schopenhauer sobre la vida para reflexionar, el portal CuerpoMente reúne algunas de sus ideas más conocidas, relacionadas con el sufrimiento, el conocimiento de uno mismo y la búsqueda de una vida más consciente.

Estas reflexiones permiten acercarse a su filosofía desde situaciones cotidianas. Una de las ideas centrales de su pensamiento es que el bienestar no depende únicamente de las circunstancias externas, sino también de la forma en que interpretamos nuestros deseos y enfrentamos las dificultades. Aunque su visión de la existencia suele considerarse pesimista, sus escritos también ofrecen herramientas para cuestionar las exigencias que nos imponemos.

¿Por qué reducir las expectativas puede ayudarnos a vivir con más tranquilidad?

Reducir las expectativas no significa conformarse con una vida que no nos satisface. Significa distinguir entre aquello por lo que vale la pena esforzarse y aquello que no podemos controlar. Podemos tener metas profesionales, construir relaciones significativas y buscar nuevas experiencias sin exigir que todo ocurra de acuerdo con un plan perfecto.

La reflexión de Schopenhauer también invita a prestar atención a los pequeños momentos de bienestar: descansar después de un día complicado, disfrutar una conversación o reconocer que hemos avanzado, aunque todavía nos falte camino por recorrer. En ocasiones, la frustración aparece porque estamos tan concentrados en lo que aún no conseguimos que dejamos de valorar lo que ya forma parte de nuestra vida.