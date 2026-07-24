Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, sobre el deseo humano: “Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta”

Desde la Universidad de Navarra (España), remarcan que la filosofía contribuye con las ciencias poniéndole nombre a nuevas realidades o ideas que aún no pensadas con claridad. La casa de estudios precisa que el estudio filosófico ayuda a reunificar el conocimiento.

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Lo señalado deja en claro que esta disciplina no es considerada ajena a ninguna realidad ni saber, motivo por el cual los grandes pensadores de la historia han abordados en sus premisas una gran cantidad de temas.

¿Por qué estudiar a Arthur Schopenhauer?

Aristóteles, Platón y Sócrates se encuentran entre los pensadores más reconocidos a nivel mundial, pero el paso de los años ha dado lugar a una gran cantidad de filósofos y filósofas que supieron dejar su legado. Un ejemplo que se puede citar es el de Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán de los más influyentes del siglo XIX y el máximo representante del pesimismo filosófico en el pensamiento occidental.

Diferentes fuentes bibliográficas señalan que estudiar a Arthur Schopenhauer resulta fundamental porque ofrece una mirada radicalmente lúcida y honesta sobre la condición humana. Su pensamiento influyó decisivamente en pensadores como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Ludwig Wittgenstein, transformando para siempre la psicología, la literatura y la teoría del arte, señalan diferentes fuentes.

Arthur Schopenhauer y una frase para reflexionar

Muchas de las premisas de Arthur Schopenhauer han sido inmortalizadas en frases que son ampliamente difundidas en redes sociales y plataformas. “Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta”, es una de las frases que se le atribuyen al filósofo alemán y que resume el mecanismo del deseo humano.

Esta premisa de Arthur Schopenhauer hace referencia a que la mente tiende a dar por sentada la abundancia cotidiana porque ya no le genera tensión, mientras que fija de inmediato su atención en la carencia, convirtiendo a la insatisfacción constante en el verdadero motor —y sufrimiento— de nuestra existencia.

Eso es lo que le da vigencia a la frase del filósofo alemán que nos invita a la reflexión en un mundo de consumo constante y scrolling infinito, donde la cultura de las redes nos empuja a desear la vida idealizada del resto, mientras invisibilizamos lo propio.