Los grandes filósofos de la historia mantienen su vigencia y sus reflexiones parecen haber sido tan profundas que nos dejan en claro que no caducarán con el paso de los años. Platón es una de esas figuras cuya vigencia se mantiene en el presente ya que sus preceptos tienen una gran analogía con el contexto que nos rodea.

Su hermano le pidió que se acostara con un cholo para que lo protegiera dentro del penal

La filosofía sigue demostrando, a través de Platón y otros filósofos, que es la herramienta definitiva para cuestionar las estructuras invisibles que sostienen nuestra sociedad, desde la validez ética de la Inteligencia Artificial (IA) hasta la construcción de la identidad en la era digital.

¿Quién fue Platón?

Si nos centramos en Platón, este filósofo griego fue uno de los más influyentes de la Antigua Grecia y de toda la historia del pensamiento occidental. Fue el discípulo más destacado de Sócrates y el maestro de Aristóteles, remarca la IA.

El legado principal de Platón se articula a través de sus "Diálogos", obras escritas en forma de conversación donde exploró temas fundamentales como la justicia, la política, la ética y la naturaleza de la realidad. El pensamiento de este filósofo se centra en la Teoría de las Ideas, la cual propone que el mundo físico que percibimos con los sentidos es solo una copia imperfecta y cambiante de un mundo superior, eterno e inmutable: el mundo de las ideas o formas.

Platón y una frase

Es por lo señalado anteriormente que las frases más destacadas de Platón pueden ser ampliamente analizadas y dar origen a serios debates. Una de ellas es "La sabiduría no tiene fin, y buscarla es nuestra tarea eterna", que encapsula el núcleo del pensamiento platónico y su visión sobre la condición humana. Para Platón, la filosofía no era un destino al que se llega, sino un proceso de ascensión continua hacia la verdad.

“En la era de la sobreinformación y la Inteligencia Artificial, esta máxima de Platón se traduce en la curiosidad crítica y el aprendizaje permanente”, remarca la aplicación Gemini. Además, añade que, en un mundo donde los datos caducan rápido y los algoritmos pueden sesgar nuestra visión, la "tarea eterna" consiste en no conformarse con las respuestas superficiales de una pantalla, sino en cuestionar activamente la realidad para distinguir la verdad de las "sombras" digitales.

Por lo tanto, desde el pasado, Platón nos enseña que la sabiduría hoy no es acumular información, sino cultivar la capacidad de discernir, manteniendo una mentalidad abierta que reconozca que, por más avanzada que sea nuestra tecnología, el entendimiento humano siempre tiene nuevos horizontes que explorar.