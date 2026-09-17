Las bases de la filosofía occidental fueron sentadas en la con los pensadores presocráticos como Tales de Mileto, Heráclito y Parménides, coinciden diversas fuentes bibliográficas. Estos filósofos sustituyeron las explicaciones mitológicas por el razonamiento lógico para comprender el origen de la naturaleza.

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De todos modos, el núcleo fundamental del pensamiento filosófico se consolidó con la gran tríada ateniense compuesta por Sócrates, Platón y Aristóteles. Así es como cada uno dejó un gran legado que se mantiene vivo a pesar del paso de los años y sus premisas son ampliamente analizadas en la actualidad.

¿Quién fue Arthur Schopenhauer?

Más allá de los mencionados, existen otros pensadores que aportaron sus reflexiones a toda la humanidad como es el caso de Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán conocido por su visión pesimista de la existencia, según señala un informe de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima.

Arthur Schopenhauer, indica el escrito, planteó que la realidad está impulsada por una "voluntad de vivir" irracional, causa del sufrimiento humano y creía que el arte, la compasión y la renuncia a los deseos eran formas de mitigar ese sufrimiento.

¿Qué se destaca de la filosofía de Arthur Schopenhauer?

Fuentes bibliográficas coinciden en que el pensamiento de Arthur Schopenhauer se distingue por situar a la “Voluntad” como la fuerza irracional e incesante que impulsa toda la realidad, alejándose del racionalismo predominante de su época.

Investigaciones del Departamento de Filosofía de la Universidad de Harvard señalan que la perspectiva pesimista del filósofo alemán influyó de manera determinante en áreas clave de la modernidad, como la psicología del inconsciente de Sigmund Freud y la obra existencial de Friedrich Nietzsche.

¿Cómo murió Arthur Schopenhauer?

En cuanto al final de Arthur Schopenhauer, las reseñas precisan que falleció pacíficamente en su residencia de Fráncfort del Meno el 21 de septiembre de 1860, a la edad de 72 años. La causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de complicaciones pulmonares.

Documentos de la Universidad Goethe de Fráncfort registran que el pensador fue encontrado sin vida por su sirvienta por la mañana, sentado tranquilamente en el sofá de su sala.

Arthur Schopenhauer y una frase sobre la libertad humana

Dentro de su pensamiento podemos destacar diversas premisas que han sido inmortalizadas como es el caso de la frase "El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre" con la que expresa que la verdadera libertad no radica en la ausencia de límites externos, sino en el dominio de nuestra propia mente y nuestras pasiones.

Con esta frase, Arthur Schopenhauer remarca que el miedo es una atadura interna que condiciona cada una de nuestras decisiones, paraliza nuestra voluntad y nos somete al control de las circunstancias o de los demás.

¿Sigue vigente esta frase de Arthur Schopenhauer?

Arthur Schopenhauer nos invita a enfrentar y trascender esos temores ya que eso nos ayuda a romper el yugo del sufrimiento anticipatorio y a recuperar la autonomía total sobre nuestra vida.

En la actualidad, esta frase mantiene una vigencia absoluta y se adapta a los nuevos desafíos contemporáneos como la presión social, el miedo a la incertidumbre o el temor a "quedar fuera". En cuanto a su aplicación, se entiende que superar el miedo no significa dejar de sentirlo, sino actuar con autenticidad a pesar de su presencia, tomando el control deliberado de nuestras elecciones en lugar de reaccionar por evasión o seguridad ciega.