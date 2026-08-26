Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “La mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad”

Una de las frases atribuidas al filósofo aleman Arthur Schopenhauer plantea una pregunta que permanece vigente y que aún sigue causando reflexión en varias personas que constantemente andan en búsqueda de la felicidad: ¿Hasta dónde vale la pena perseguir el éxito, el dinero o el placer si el precio es descuidar nuestro bienestar?.

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Actualmente la sociedad atraviesa por un proceso cotidiano donde constantemente invita a producir más, alcanzar nuevas metas y perseguir el éxito. Sin embargo, Schopenhauer recuerda que existe algo que puede perderse mientras se intenta conseguir todo como por ejemplo la salud, según el pensador ningún logro tendría el verdadero valor si para alcanzarlo es necesario sacrificar aquello que permite disfrutar de la vida.

“La mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad”, es la frase atribuida a Schopenhauer que pone en el centro una idea sencilla, pero contundente: alcanzar una determinada forma de felicidad puede dejar de tener sentido cuando el costo implica deteriorar nuestro bienestar.

¿Por qué la frase de Arthur Schopenhauer sigue vigente?

La reflexión del filósofo alemán se mantiene vigente ya que actualmente existen jornadas laborales extensas, la presión de confluir objetivos y la búsqueda constante del éxito por lo que el descanso y bienestar ya son situaciones que quedan relegadas.

Aunque Schopenhauer cuestiona el costo del éxito, su frase no necesariamente invita a renunciar a las ambiciones o a los proyectos personales sino a cuestionar el precio que estamos dispuestos a pagar por ellos, según sus palabras conseguir el reconocimiento, dinero o una determinada posición puede perder importancia cuando hacerlo implica vivir permanentemente agotado.

¿Cómo influye la filosofía de Schopenhauer en pleno 2026?

El pensamiento de Schopenhauer continúa siendo relevante porque abordó cuestiones que siguen formando parte de la experiencia humana como el deseo, el sufrimiento, la satisfacción y la búsqueda de una vida menos dominada por aquello que constantemente queremos conseguir.