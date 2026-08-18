Immanuel Kant, filosofo alemán: “Dame la materia y voy a construir un mundo fuera de él”

En la actualidad hay frases que sobreviven a su época porque encuentran nuevas doramas de explicarse con el paso del tiempo por lo que una de ellas destaca por ser del filósofo aleman Immanuel Kant, quien en el siglo XVIII reflexionó sobre la materia, las leyes de la naturaleza y la posibilidad de comprender cómo se construye el universo. Su planteamiento quedó resumido en una de las palabras que siglos después todavía pueden leerse desde una perspectiva mucho más cercana a la vida cotidiana.

La frase del pensador: “Dame la materia y voy a construir un mundo fuera de él”, está relacionada con una cuestión científica muy concreta: cómo podía surgir el sistema del mundo a partir de la materia y de las leyes naturales.

¿Dónde fue escrita la frase de Kant?

De acuerdo con estudios, las palabras de Kant aparecen en el prefacio de Historia general de la naturaleza y la teoría del cielo obra que publicó en 1955, donde buscaba explicar la formación de los cuerpos celestes y el origen de sus movimientos mediante principios mecánicos inspirados en la física de Newton.

Según en el texto original, Kant escribe: “Gebet mir Materie, ich will eine Welt daraus bauen!”, y enseguida explica que si existe materia dotada de fuerza de atracción, sería posible estudiar las causas que participaron en la configuración del sistema del mundo.

Por ello, más que una declaración sobre la capacidad de una persona para crear literalmente cualquier cosa, la frase formaba parte de la reflexión de Kant sobre la posibilidad de explicar racionalmente el origen y la organización del universo.

¿Por qué sigue vigente la frase en pleno 2026?

Más de dos siglos después, la frase puede leerse desde una perspectiva mucho más amplia. Su fuerza está en la idea de partir de lo que existe para construir algo nuevo: materia, conocimiento, herramientas, experiencias o incluso problemas que pueden convertirse en oportunidades.

En 2026, cuando la tecnología, la inteligencia artificial y la ciencia permiten transformar información y recursos a una velocidad que Kant difícilmente habría imaginado, sus palabras adquieren una lectura contemporánea: no siempre se necesita comenzar desde cero para crear algo extraordinario