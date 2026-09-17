Arthur Schopenhauer: filósofo alemán: “Las religiones son como las luciérnagas. Necesitan de la oscuridad para brillar”

Una de las frases que destacó dentro de los estudios de Arthur Schopenhauer es aquella que recurre a una imagen sencilla de la naturaleza para plantear una crítica filosófica sobre las religiones y las circunstancias en las que pueden adquirir un importante significado para las personas.

Te puede interesar: Immanuel Kant, filósofo alemán: “Cuanto más ocupados estemos, más agudamente sentimos que vivimos, cuanto más conscientes somos de la vida”

Según la frase de Schopenhauer donde indica que : “Las religiones son como las luciérnagas. Necesitan de la oscuridad para brillar” hace alusión a una comparación sobre las creencias religiosas con estos pequeños insectos capaces de producir luz en medio de la noche. La imagen sugiere que aquello que ofrece orientación, esperanza o respuestas puede adquirir una fuerza especial cuando las personas se enfrentan a la incertidumbre o a aquello que no pueden explicar.

¿Cuál es el significado de la frase de Schopenhauer?

Según especialistas, la metáfora de la frase de Arthur se inclina a la observación crítica sobre la función que cumplen las religiones frente a las preguntas que no tienen respuesta evidente. Asimismo, para Schopenhauer, la existencia humana estaba marcada por el sufrimiento, los deseos y las limitaciones del conocimiento por lo que desde su perspectiva, la “oscuridad” representa aquello que desconocemos, las dudas, el sufrimiento o las situaciones que escapan al control humano, mientras que la “luz” simboliza las explicaciones, la esperanza y el sentido que una creencia puede proporcionar.

¿Por qué la frase Arthur Schopenhauer está generando conversación en 2026?

De acuerdo con la metáfora que se ha generado gracias a la frase del pensador alemán donde destaca que las luciérnagas mantiene su fuerza porque plantea una cuestión que trasciende a la religión ante ello por eso es visiblemente que sus palabras siguen con vida en pleno 2026 porque hay muchos cuestionamientos aún sobre ¿qué hacemos los seres humanos cuando nos encontramos frente a aquello que no comprendemos?.

Asimismo, se ha colocado en la conversación actual debido a que el ser humano no ha cambiado en su actuar cuando presenta momentos de incertidumbre ya que las personas suelen buscar ideas, valores, conocimientos o creencias que les permitan orientarse.