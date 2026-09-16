Immanuel Kant, filósofo alemán: “Cuanto más ocupados estemos, más agudamente sentimos que vivimos, cuanto más conscientes somos de la vida”

En la actualidad vivir con la agenda llena de compromisos es una de las ideas de tener una vida completa sin embargo, esto suele asociarse con estrés, pendientes y poco tiempo para descansar, pero también puede hacernos notar con mayor intensidad que estamos aprovechando nuestros días Una reflexión atribuida a Immanuel Kant plantea precisamente una conexión entre la actividad, la percepción del tiempo y la conciencia de estar vivos.

Según las palabras de Kant “Cuanto más ocupados estemos, más agudamente sentimos que vivimos, cuanto más conscientes somos de la vida”. invita a mirar de otra manera nuestras actividades cotidianas y a estar involucrados en lo que hacemos puede hacer que experimentemos con mayor intensidad el presente y que prestemos más atención a nuestra propia existencia.

¿A qué se refiere la frase de Kant?

Las palabras de Kant son descritas como una reflexión sobre la relación entre actividad y conciencia. Cuando una persona tiene objetivos, responsabilidades o proyectos que ocupan su atención, puede experimentar una mayor sensación de que el tiempo está transcurriendo y de que sus acciones forman parte de su vida.

Sin embargo, la frase no necesariamente plantea que estar permanentemente ocupado sea algo positivo. También puede leerse como una invitación a ser conscientes de aquello a lo que dedicamos nuestro tiempo y de la manera en que nuestras actividades construyen nuestra experiencia cotidiana.

¿Por qué la frase de Kant sigue vigente en 2026?

En 2026, la reflexión de Kant se relaciona al ritmo acelerado de la vida moderna. El trabajo, las responsabilidades, las redes sociales y la constante conexión digital hacen que muchas personas tengan sus días llenos de estímulos y tareas.

Por eso, la frase invita a reflexionar a por qué ssiempre estamos ocupados o por qué nuestras actividades tienen significado para nosotros o simplemente porque no sabemos detenernos o separar las cosas. Más allá de la cantidad de pendientes, la reflexión de Kant puede servir para pensar en la importancia de ser conscientes de cómo utilizamos nuestro tiempo y de qué experiencias queremos recordar de nuestra vida.