Bertrand Russell, filósofo y premio Nobel de Literatura: “El tiempo que disfrutas perdiendo no es tiempo perdido”
¿Y si ver una película, jugar videojuegos o simplemente no hacer nada no fuera tiempo desperdiciado? Esta frase explica por qué te han mentido toda la vida.
No hay duda de que vivimos en una época donde se cuestiona mucho a las personas por querer descansar y disfrutar de su tiempo libre. Seguramente, conoces a personas que incluso dicen que “el trabajo es primero” y prácticamente quieren que justifiques cada vez que necesites descansar. Es por eso que la frase de Bertrand Russell nos habla sobre bajar el ritmo y su importancia: “El tiempo que disfrutas perdiendo no es tiempo perdido”. El filósofo resumió esa obsesión por algunos de convertir cada minuto en trabajo, aprendizaje o rendimiento. Sin embargo, el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950 resalta que una vida plena también necesita espacio para el ocio, el juego y las cosas que nos gustan.
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¿Qué quería decir Russell con “perder el tiempo”?
La clave para entender todo esto es cuestionarnos por qué hay tiempo que consideramos “perdido”. Pasar una tarde jugando videojuegos te hace pasar un buen rato, pero ¿realmente eso significa que desperdiciaste esas horas porque no produjiste algo? No, Russell señala que el valor de una actividad no siempre depende de su utilidad económica.
¿Por qué jugar videojuegos o ver películas no es una pérdida de tiempo?
Sí, es verdad que jugar o ver películas no mejorará tu currículum, pero esto no significa que no sea útil o beneficioso para una persona. A la larga, darte tiempo de hacer estas actividades, o incluso no hacer nada o dormir una siesta, podría generar una vida más satisfactoria para las personas.
¿Por qué sentimos culpa cuando descansamos?
La cultura actual suele asociar el tiempo con rendimiento: trabajar más, aprender cosas nuevas, hacer ejercicio, etc. Se cree que hacer estas cosas solo traerá más dinero, estabilidad o incluso belleza. Esto provoca frustración y una vida menos equilibrada.