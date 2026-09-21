Hermann Hesse, escritor y premio Nobel de Literatura: “Dentro de cada adulto habita el niño que fue; no traiciones al primero para complacer al mundo”
¿Crees que crecer significa dejar de jugar, crear o emocionarte con las cosas que te gustan? Hermann Hesse nos recuerda con esta frase lo que nos hace adultos.
“Dentro de cada adulto habita el niño que fue; no traiciones al primero para complacer al mundo”. ¿Alguna vez te has puesto melancólico y te has puesto a recordar todo aquello que antes amabas hacer y que ahora parece haberse quedado muy atrás, pues ya somos más grandes y maduros? Pues la frase de Hermann Hesse que hoy tenemos para ti está a punto de invitarte a conservar y disfrutar una vez más de esos gustos para que veas florecer una parte de ti.
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¿Qué significa “no traicionar al niño que fuimos”?
Ojo, el mensaje no nos está proponiendo vivir en el pasado. Más bien, nos invita a buscar esa parte de la personalidad que suele quedar enterrada en nuestro interior bajo el sinfín de responsabilidades, expectativas y la idea de crecer.
¿Por qué dejamos nuestros pasatiempos al crecer?
A muchos adultos se les enseña de manera directa o indirecta a dejar de lado las actividades poco productivas o demasiado infantiles. Es por eso que muchos dejamos desde la adolescencia de jugar videojuegos, armar modelos, coleccionar figuras, dibujar, tejer, hacer manualidades o leer historias fantásticas o de superhéroes.
Esto hace que muchos olviden que un pasatiempo nos ayuda a las personas a descansar, crear, divertirse y reconectar con nosotros mismos.
¿Jugar videojuegos, coleccionar juguetes o leer historias de fantasía te hace infantil?
No. La edad no es y nunca será determinada por el tipo de actividades que realices para disfrutar de la vida y tu tiempo libre. Un adulto puede encontrar satisfacción en aprender crochet, cuidar una colección de objetos, jugar un videojuego o construir una maqueta sin que eso contradiga su madurez.
De hecho, un adulto que se permite disfrutar este tipo de actividades crea una identidad mucho más amplia, y te hace mucho más consciente y responsable con tu familia y la sociedad.