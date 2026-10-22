Blaise Pascal, filósofo francés: “Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas”

¿Alguna vez has defendido una idea, pero tus acciones terminan demostrando lo contrario? Esta contradicción puede influir en la forma en que vivimos y tomamos decisiones. La frase “Si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas”, atribuida a Blaise Pascal, invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la coherencia entre nuestras ideas y nuestros actos. Esta reflexión se relaciona con otra de las frases del filósofo francés sobre cómo nos entretenemos con cosas que nos impiden pensar en nosotros mismos .

Blaise Pascal fue un matemático, físico, filósofo y escritor francés que vivió entre 1623 y 1662. Sus reflexiones sobre la naturaleza humana, la razón y la fe siguen despertando interés. En su obra Pensamientos, publicada de manera póstuma, reunió ideas sobre la condición humana y la búsqueda de sentido. La Universidad de Navarra también destaca la importancia de su trayectoria intelectual y religiosa, marcada por su constante búsqueda de la verdad .

¿Qué significa la frase de Blaise Pascal?

La frase plantea que nuestras acciones no solo reflejan lo que pensamos, sino que también pueden transformar nuestras creencias. Por ejemplo, una persona puede considerar que cuidar su bienestar es importante, pero si constantemente deja sus necesidades para después, podría terminar normalizando ese comportamiento.

Retrato al óleo de un artista anónimo, c. 1650|Museo Carnavalet-Histoire de Paris.

En ese sentido, actuar de acuerdo con nuestros valores requiere algo más que reconocer lo que consideramos correcto: también implica tomar decisiones que lo respalden. Esto no significa que debamos ser perfectos, sino que conviene identificar cuándo nuestros hábitos se alejan de aquello en lo que creemos.

De acuerdo con las reflexiones recopiladas por Psicología y Mente, el pensamiento del filósofo aborda cuestiones relacionadas con el conocimiento, la razón y la condición humana. Sus ideas invitan a cuestionar nuestras certezas y observar con mayor atención la manera en que vivimos.

¿Cómo aplicar esta reflexión en la vida cotidiana?

La enseñanza también puede relacionarse con la importancia de revisar nuestros hábitos. Si queremos ser más pacientes, por ejemplo, podemos empezar por escuchar antes de responder; si valoramos la honestidad, podemos procurar que nuestras decisiones sean congruentes con ella. La reflexión sobre las frases de Pascal y su pensamiento permite acercarse a estas preguntas desde una perspectiva filosófica.

El primer paso es reconocer la distancia entre lo que pensamos y lo que hacemos, sin castigarnos por las contradicciones. Después, podemos elegir pequeños cambios que nos acerquen a nuestros valores. Al final, esta frase atribuida a Blaise Pascal nos recuerda que nuestras decisiones cotidianas también participan en la construcción de nuestra manera de pensar.