Charles Baudelaire, poeta francés: “Quien no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo entre multitud atareada”

No cabe duda que cuando hablamos de poetas que han marcado la literatura, sin lugar a dudas debemos mencionar a Charles Baudelaire, quién destacó por ser un gran crítico de arte, en una de sus célebres frases reflexionó sobre el tema de la soledad. “Quien no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo entre multitud atareada”, fueron algunas de sus palabras. En esta frase el autor deja claro que el control de la soledad y no perderlo cuando esta llegue viene de la presencia de autonomía emocional, identidad propia, control, disfrute del tiempo a solas. En este sentido, este dominio hará que una persona no se sienta sola cuando esté entre muchas personas ya que de manera previa ha generado un control sobre su propia soledad.

Lo anterior, suele ser de gran importancia hoy en día, ya que esto permite que las personas tengan inteligencia emocional y sobre todo, un control y buen manejo de lo que sienten. Esta frase fue publicada por primera vez el 1 de noviembre de 1861 en la revista La Revue y un año más tarde en el periodico La Presse, esto como parte del poema “Las muchedumbres”, del autor francés.

¿Quién era Charles Baudelaire?

Charles Baudelaire, originario de París, Francia, fue un destacado poeta, crítico de arte y traductor francés. Actualmente es considerado uno de los impulsores de la poesía moderna así como precursor del simbolismo. Su trabajo marcó una influencia decisiva en la literatura latinamericana. Su escritura se caracterizó por mezclar la formalidad clásica con la estética de la decadencia. Sus obras destacaron por presentar temas como la melancolía urbana, la búsqueda de lo bello en lo feo y los vicios.

¿Cuáles fueron las obras más importantes de Charles Baudelaire?

A lo largo de su vida, Charles Baudelaire logró publicar diversas obras que actualmente siguen siendo objeto de estudio en la literatura y otras áreas, algunas de ellas son Las flores del mal, Pequeños poemas en prosa, Los paraísos artificiales, El pintor de la vida moderna, El fanfarlo, traducciones de Edgar Allan Poe, solo por mencionar algunas.