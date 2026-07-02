Tokio Blues de Haruki Murakami: “No te compadezcas de ti mismo. Solo los imbéciles hacen eso”

Tokio Blues es una de las obras más populares del escritor Haruki Murakami. A través de ésta, el autor japonés ofrece una dura reflexión sobre la autocompasión: “No te compadezcas de ti mismo. Solo los imbéciles hacen esto”. Si bien esta frase puede parecer un tanto ruda, lo cierto es que su significado es verdaderamente importante, pues nos habla sobre los aspectos negativos de la vida y cómo decidimos afrontarlos.

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“No te compadezcas de ti mismo. Solo los imbéciles hacen eso”

Todo el mundo tiene sus propios problemas. Cada quién atraviesa por momentos complicados a lo largo de su vida, pero no por ello te quedarás estancado. Y es que, sí, todos tenemos derecho a experimentar emociones negativas, pero de ti depende cómo sales adelante. Así que, en vez de lamentarte por lo que está mal, mejor enfócate en encontrar soluciones. Sin duda, una reflexión dura, pero llena de importancia y valor. ¿Estás de acuerdo con el escritor japonés?

¿Quién es Haruki Murakami?

Haruki Murakami es uno de los artistas contemporáneos de mayor renombre a nivel global. Nacido en Kioto, Japón, en 1949, Haruki destaca en el mundo de la literatura por su peculiar estilo en el que mezcla la cultura pop, con tintes de melancolía y surrealismo. Entre sus obras más populares, destacan títulos como “Tokio Blues, Norwegian Wood”, “Kafka en la orilla” y “Crónica del pájaro que da cuerda al mundo”.

Gracias al impacto de sus obras, el escritor japonés ha sido reconocido con importantes premios, como el Princesa de Asturias de las Letras, el Hans Christian Andersen de Literatura y el Franz Kafka, por citar algunos. Sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas alrededor del mundo.

¿De qué trata “Tokio Blues” de Haruki Murakami?

“Tokio Blues, Norwegian Wood” sigue la historia de Toru Watanabe, un hombre de 37 años que escucha el ya emblemático himno de los Beatles, “Norwegian Wood”, que lo transporta al recuerdo de su juventud. A lo largo de la novela, el lector se vuelve testigo de la vida joven de Watanabe, la cual se ve marcada por la pérdida de su mejor amigo y la promesa de una nueva vida junto a una chica llamativa.