Confucio, filósofo chino, sobre los principios: “La madera podrida no puede ser esculpida”

Diferentes fuentes bibliográficas señalan que la filosofía nació en la Antigua Grecia durante el siglo VI a. C., a través de una transición fundamental conocida como el paso del “mito” al “razonamiento”. El punto de inflexión fue cuando los primeros pensadores comenzaron a buscar explicaciones racionales, observacionales y lógicas a todos los fenómenos que se explicaban mediante historias de dioses y fuerzas sobrenaturales.

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Eso fue lo que comenzó a cambiar la historia y dio lugar al pensamiento crítico, la duda metódica y la argumentación. Fue de esta manera que se sentaron las bases del conocimiento racional de la civilización occidental, algo que más tarde se conocería como la filosofía que conocemos en la actualidad.

Confucio y su papel en la sociedad china

Buscar ejemplos de filósofos y filósofas que hicieron germinar cuestionamientos y razonamientos profundos hay muchos y entre ellos podemos poner en un lugar privilegiado a Confucio. Se trató de un filósofo, educador y político chino que moldeó de forma profunda y duradera la cultura, la ética y la estructura social del Este de Asia.

A pesar de ser ignorado en vida por los monarcas de una sociedad dividida por la guerra, Confucio buscó transformar a China promoviendo un código moral basado en la virtud, la justicia y la observancia del ritual. Un informe difundido por la Universidad de Valencia (España) precisa que, en lugar del feudalismo heredado, abogó por un gobierno de élite moral guiado por el concepto de rén —la benevolencia y dedicación hacia los demás— y, tras no ser escuchado en la política, se refugió en la docencia, dejando un legado pedagógico que sus discípulos inmortalizaron tras su muerte en Las analectas.

Confucio y una frase para tomar en cuenta

Las enseñanzas que Confucio dejó para la humanidad perduran hasta el presente y muchas de ellas pueden encontrarse en premisas como la que dice “La madera podrida no puede ser esculpida”. Esta frase utiliza la "madera podrida" como metáfora del carácter de una persona que carece de integridad, disciplina o disposición interna para aprender.

Lo que el filósofo chino quiere decirnos con esta frase es que la educación y la orientación solo son efectivas cuando la persona cuenta con la firmeza moral y el compromiso personal necesarios para ser moldeada; de lo contrario, cualquier intento de transformación resulta en un esfuerzo en vano, algo que encuentra una gran vigencia en la actualidad.