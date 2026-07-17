La reflexión de Confucio sobre la paz mental: “Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos”

Cuando se habla de la filosofía se nos vienen a la cabeza los nombres de reconocidos pensadores como Aristóteles, Platón y Sócrates, entre muchos otros. Estas grandes mentes han sentado las bases de esta destacada disciplina y han alimentado alamas con sus premisas.

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Esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y aunque aún mantienen su vigencia, existen nuevos filósofos y filósofas que están dejando un gran legado con sus reflexiones. Cada uno de ellos le aporta a esta disciplina pero también a cada persona en particular, ya que muchas reflexiones tocan las fibras más íntimas del alma.

La vigencia de Confucio

Uno de los grandes pensadores que dio la historia fue Confucio, uno de los filósofos, teóricos políticos y educadores más influyentes de la historia de China y del este de Asia, según diversas fuentes bibliográficas. Sus ideas dieron origen al confucianismo, una corriente filosófica y social que moldeó la estructura cultural y política de China durante más de dos milenios.

La vigencia de Confucio se da por su enfoque de la ética relacional y la armonía colectiva a través del cultivo del carácter. Sus preceptos buscan reconstruir el tejido social y la confianza en las instituciones, algo muy vigente en la actualidad, pero también necesario.

Confucio y una frase vigente

Las premisas de Confucio han recorrido el mundo entero y una de sus frases más potentes es la que dice “Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos” y con la que el filósofo chino reflexionó sobre la paz mental.

En la actualidad, esta frase es el escudo definitivo contra la ansiedad de la hiperconexión y las frustraciones cotidianas. Aplicar esta máxima de Confucio significa asumir el control absoluto de nuestro propio crecimiento y bienestar emocional, es decir que dejamos de delegar nuestra felicidad en manos ajenas y protegemos nuestra paz mental.