La reflexión de Sócrates sobre la comunicación: “Habla para que yo te conozca”

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado hace referencia a la filosofía como una rama del conocimiento nacida en la Antigua Grecia y que se dedica al estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la consciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral.

En este marco, destaca que en la antigüedad se destacaron pensadores como Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, entre muchos otros. Por lo tanto, volver hacia ellos es un gran viaje de aprendizaje que puede ayudarnos a conocernos mejor y mirar con otros ojos al mundo.

Las ideas de Sócrates

Sócrates es uno de los filósofos nombrados y es que se encuentra entre los más influyentes de la antigüedad. Es considerado como un pilar fundamental de la tradición intelectual occidental y, aunque su obra no ha quedado escrita, discípulos como Platón permitieron que sus premisas llegaran a distintas generaciones.

El filósofo griego revolucionó a la filosofía ya que se centró en el ser humano, la moral y la búsqueda de la verdad a través del autoconocimiento. Su frase "Solo sé que no sé nada" lo sintetiza a la perfección, mientras que su método de enseñanza, que se destacaba por hacer preguntas punzantes, es una invitación a descubrir nuevas ideas y conclusiones.

Sócrates y una frase para reflexionar

En la actualidad, muchas frases le son atribuidas a Sócrates y una de ellas es la que dice “Habla para que yo te conozca”. Se trata de una expresión que pone de relieve que la palabra como el espejo del alma y del intelecto, es decir uno de los pilares más profundos de la filosofía clásica.

Para el filósofo griego, el estatus social, la apariencia física o la vestimenta no dicen nada real de lo una persona es, sino que ese reflejo se encuentra en la palabra, la razón y el pensamiento. Esto es lo que en el presente nos demuestra por qué es considerada una frase profunda y que no pierde vigencia.